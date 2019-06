INSS: como se preparar

É grande a expectativa para o concurso do INSS, um dos mais aguardados do ano. O cargo de técnico do seguro social é o que atrai mais candidatos, porque exige somente certificado de Ensino Médio e tem salário inicial que corresponde ao valor de R$5.344,87. Saiba como se preparar.

Planejamento é a ordem

O deficit de mais de 15 mil servidores do INSS coloca a autarquia numa situação alarmante e preocupante. Em abril deste ano, o Ministério Público Federal fez uma recomendação à Presidência do INSS e ao Ministério da Economia para que autorizasse a realização de um novo concurso público, mas o pedido foi negado. Agora, o MPF vai ajuizar ação civil pública na Justiça Federal para obrigar o Governo a autorizar o concurso.

A solicitação da autarquia é para que sejam abertas 7.888 vagas, sendo 3.984 para cargo de técnico (nível médio), com remuneração inicial de R$ 5.186,79. As outras são para nível superior, sendo 1.692 para analista e 2.212 para médico perito, com remunerações iniciais de R$ 7.659,87 e R$ 12.638,79, respectivamente.

Enquanto o concurso não sai, a preparação já pode começar. Sabe-se que quanto mais cedo se iniciarem os estudos, maiores são as chances de aprovação. E o primeiro passo é conferir o edital passado para tomá-lo como ponto de partida.

Edital 2015

O último concurso realizado pelo INSS ocorreu em 2015 e foi organizado pelo Cespe/Cebraspe. Foram oferecias 150 vagas para o cargo de analista do seguro social e 800 para técnico do seguro social. Naquele ano, mais de 1.046.000 pessoas se inscreveram para o cargo de técnico do INSS. Foi um dos mais concorridos da história. Em número de inscritos, perdeu apenas para duas outras seleções: a da Caixa Econômica Federal (CEF), realizada 2014 (com 1.156.744 candidatos), e a da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), promovida em 2011 (com 1.120.393 participantes).

O número é alto, mas não deve ser motivo de preocupação, pois a concorrência efetiva, ou seja, a quantidade daqueles que realmente estudam, geralmente é bem abaixo do número de inscritos. Para quem quiser sair na frente, planejamento é a palavra de ordem. Para começar, observe as matérias que constavam no edital passado. Para o cargo de técnico, as provas foram divididas em dois blocos: Conhecimentos Básicos (50 questões) e Co-nhecimentos Específicos (70).

De acordo com especialistas, na hora de planejar os estudos, o concurseiro deve deixar mais tempo nas matérias que nunca viu. Seguridade Social, por ser a matéria cobrada na prova de conhecimentos específicos, deve receber especial atenção por parte do estudante, sem abandonar qualquer um dos outros temas, porque cada ponto importa. Para ser aprovado no certame passado, foi preciso acertar 36 questões no geral da prova: 20% de conhecimentos básicos e 30% de conhecimentos específicos.

Foco

Se você tem pouco tempo de estudo, o recomendado é focar em apenas um concurso. Tentar conciliar esse período com outros certames pode atrapalhar o seu desempenho. Aproveite o fato de não ter saído o edital do INSS ainda para organizar um bom planejamento de estudo, baseado no seu tempo disponível. Conheça o estilo da banca e procure fazer muitos exercícios. O treino da teoria representa uma grande evolução do aprendizado e da memorização.

Baseado no Edital passado, a prova para cargo de técnico teve a seguinte estrutura.

Conhecimentos Básicos

- Ética no Serviço Público (6 questões)

- Regime Jurídico Único (6 questões)

- Noções de Direito Constitucional (7 questões)

- Noções de Direito Administrativo (5 questões)

- Língua Portuguesa (15 questões)

- Raciocínio Lógico (6 questões)

- Noções de Informática (5 questões)

Conhecimentos Específicos

- Seguridade Social (70 questões)