Ter seu próprio escritório, gerenciar seus horários, administrar sua rotina como quiser. Muita gente que planeja se tornar um profissional home office, ou seja, trabalhar em casa, tem esse panorama de total autonomia em mente. No entanto, também há certas exigências e até algumas desvantagens para quem adota esse sistema de trabalho – principalmente se a pessoa não tem o perfil ideal para isso.

A montagem de um escritório em casa oferece vantagens e desvantagens, que devem ser analisadas criteriosamente observando os pontos de vista familiar, profissional e empresarial.

O principal atrativo do home office é a realização do sonho, acalentado por muitos, de ser o seu próprio patrão. Um dos principais benefícios do home office é a flexibilidade. Os adeptos desse sistema podem organizar o tempo e cada atividade como acharem melhor. Com isso, é possível trabalhar durante o momento mais produtivo ou lidar com imprevistos do cotidiano sem que eles atrapalhem as atividades profissionais.

O home office é gratificante, do ponto de vista pessoal, e vantajoso economicamente, mas apresenta algumas desvantagens. Veja se você está pronto para investir nesse sistema de atuação.



Vantagens:

. Proximidade da família

. Maior independência

. Redução do estresse decorrente do trânsito

. Alimentação mais saudável

. Incorporação da família à atividade

. Maior liberdade profissional

. Redução de custos (aluguel, transporte, refeição e infraestrutura básica)

. Planejamento próprio de metas e rendimentos

. Economia com empregados e encargos sociais

. Vantagens fiscais para microempresas



Desvantagens

. Exigência de mais rigor na concetração e no planejamento da rotina de trabalho

. Perda da privacidade

. Possibilidade de excesso de carga de trabalho

. Risco de falta de atualização em processos gerenciais

. Ambiente de trabalho confinado

. Interferência de assuntos domésticos

. Preconceito no mercado formal, em caso de empresa não registrada

. Dificuldades de obtenção de créditos, em caso de empresa informal



Como montar

Decidiu de vez investir no trabalho no conforto do seu lar? Então, o primeiro passo, antes de começar a trabalhar de fato, é entender como montar e escolher os móveis para o seu home office:



1 - Priorize o conforto

Invista em móveis confortáveis e funcionais. Pense que você passará boa parte do seu dia no ambiente, e ter mobiliário inadequado pode causar desconfortos, como dores nas costas.



2 - Harmonize as cores

Seu home office não precisa ter a cara de um escritório convencional. Personalize o ambiente com as cores e as formas que mais combinam com seu gosto pessoal. Tons diferentes nas paredes dão um ar de dinamismo. Mas evite cores muito fortes, que tendem a distrair.



3 - Iluminação

É possível optar por lâmpadas brancas e amarelas ou apenas amarelas. Porém, a instalação deve ser com incidência direta da luz, já que a indireta força a visão.



4 - Organização

Priorize a organização do espaço. Um ambiente desorganizado pode atrapalhar o seu desempenho.