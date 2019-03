Foco e disciplina são essenciais durante a preparação para um concurso público. Mas estes não são os únicos requisitos do sucesso. Manter hábitos saudáveis também é um importante atributo para a aprovação. Por exemplo, a prática regular de atividade física e a alimentação saudável serão vitais para a obtenção de um bom condicionamento físico para resistir às longas maratonas de estudos e, principalmente, à pesada maratona de provas, explica Raquel Felipe de Vasconcelos, profissional de Educação Física, Mestre em Ciências Fisiológicas e doutoranda em Ciências Morfofuncionais.

Saúde integral

Não adianta o candidato estudar muito e ficar estressado, pois isso dificultará o aprendizado, defende Arilo Assunção, que esteve na condição de concurseiro até o início de 2018, quando foi chamado para o curso de formação da Polícia Civil do Estado do Ceará. Ele se dedicou durante um ano à preparação para esse concurso e para o da Polícia Federal, cujas matérias eram similares.

Para o servidor, ter hábitos saudáveis é fundamental. Ele acredita que adequar a rotina de estudos com atividades de lazer e a atividade física é um dos segredos para o sucesso em concursos públicos. Ter noites de sono tranquilas é outro ponto muito importante, sinaliza. “Sem esses hábitos, provavelmente eu demoraria mais tempo para alcançar uma aprovação. Ainda mais pelo fato de os concursos na carreira policial exigirem testes físicos. É preciso estar em dia com atividades como corrida e musculação”, acrescenta.

Benefícios

Raquel Felipe de Vasconcelos frisa que o exercício físico é eficiente em reduzir estresse e diminui tensões que são tão comuns nesse período de muitas provas. Portanto, é importante manter a prática regular de exercícios físicos por, pelo menos, 30 minutos, cinco vezes por semana, adotar uma alimentação saudável e equilibrada, beber água regularmente e não esquecer do repouso físico e mental, orienta a profissional.

“Períodos de lazer, como ir ao cinema ou à praia, passear em ambientes públicos como praças, em contato com a natureza, são importantes pausas para a mente e para o corpo”, pontua a pesquisadora.

A profissional em Educação Física afirma que é muito importante, além da rotina de estudos, que o candidato se prepare fisicamente, pois as provas são longas e cansativas, e a condição física pode interferir, negativa ou positivamente, no resultado final do concurso. Um corpo ativo fisicamente é mais disposto, suporta melhor os longos períodos sentados para estudar ou fazer provas, salienta.

Ítalo Costa/ Divulgação

“Além disso, uma alimentação equilibrada pode interferir na demanda energética e no metabolismo. Por exemplo, comer alimentos gordurosos ou de difícil digestão, os ‘alimentos pesados’, antes das provas, como uma feijoada, fará com que o organismo gaste energia para digerir tal alimento ao invés de usar essa energia para o raciocínio na resolução das questões. Dessa maneira, os hábitos adequados são fundamentais para a rotina de estudos e para os momentos de prova”, observa Raquel Felipe de Vasconcelos.

Experiência

As dicas de Arilo Assunção aos concurseiros passam por noites de sono bem proveitosas e pela prática de alguma atividade física prazerosa e que ajude a extravasar. “Fazer um bom planejamento de estudos, com rotinas diárias. Estudar o máximo possível sem chegar à estafa mental. Saber incluir nesse processo horas para lazer e estar com os amigos e a família”, aconselha.

Por fim, ele diz que ser aprovado em um concurso pode ser algo mais parecido com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. “É preciso estar preparado para a possibilidade de se passar meses e, algumas vezes, até anos estudando”, ressalta o Policial Civil.

É válido lembrar que manter esses hábitos saudáveis após o concurso é importante para a aquisição de uma vida mais saudável e para a diminuição de risco de doenças como câncer, obesidade e doenças cardiovasculares, reforça Raquel Felipe de Vasconcelos.

DICAS

- Para uma rotina virar um hábito são necessários pelos menos 66 dias. Portanto, é necessário que o candidato organize uma rotina de estudos que encaixe os exercícios, as pausas de lazer (mesmo que mais curtas) e a alimentação nos horários, quantidades e escolhas alimentares adequados;

- Seja firme na manutenção dessa rotina até que ela se torne um hábito;

- Se possível, procure um profissional de Educação Física e um nutricionista. Isso pode ser uma atitude importante para iniciar e manter essa rotina para toda a vida.