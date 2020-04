Hábitos de estudo durante a quarentena

A “Teoria dos 21 dias” é uma das mais famosas da neurociência, e defende que 21 dias é o tempo (mínimo) necessário para o ser humano adquirir um novo hábito. O precursor dessa teoria foi um médico cirurgião dos anos 50, chamado Maxwell Maltz, que notou um padrão comum no comportamento de seus pacientes: eles levavam pelo menos 21 dias para se adaptarem às amputações ou reconstruções.

Mas o que isso tem a ver com o estudo e preparação para concursos públicos? Ao longo dos anos, a teoria foi sendo melhor explorada, e passou a ser aplicada em diversas áreas, inclusive nos estudos e na preparação para concursos. Com isso, o concurseiro pode aproveitar o período de isolamento social, imposto pela pandemia do Covid-19, para usar o tempo a seu favor, na preparação para o tão almejado concurso público.

“O candidato se conhece melhor do que ninguém, então cabe a ele fazer uma autoanálise, e perceber o que precisa ser ajustado e como esse tempo valioso pode estar a seu favor. Chamo de tempo valioso porque tenho certeza que a atitude dele durante a quarentena vai fazer enorme diferença nos resultados, seja positivamente ou negativamente”, comenta a professora Izabela Dornelas, especialista em concursos públicos e professora da Central de Concursos - empresa com 30 anos de tradição em cursos preparatórios para concursos públicos.

Izabela Dornelas: candidato deve fazer uma autoanálise e perceber o que precisa ser ajustado e como esse tempo valioso pode estar a seu favor. Foto: Divulgação

Veja, a seguir, algumas dicas de estudo, relacionadas à Teoria dos 21 dias, voltadas para a preparação para concursos públicos:

21 dias para criar disciplina

Procure estudar sempre no mesmo horário; essa dica é especialmente indicada para quem tem dificuldade em estudar de forma regular.

21 dias de resolução de questões

Para quem já tem uma base teórica boa ou razoável, é muito importante adquirir o hábito de resolver exercícios, testar seus conhecimentos e, principalmente, corrigir os erros.

21 dias de “lei seca”

Orientação indicada para quem tem dificuldade na leitura de leis sem os comentários dos especialistas. Ler a lei sem pressa, com um dicionário ao lado para consultar palavras desconhecidas, no início parece que “não rende”, mas com um tempo, o aluno vai se familiarizando com os termos e a leitura passa a fluir naturalmente. Na hora da prova é um grande diferencial, pois ajuda a desenvolver a compreensão e novas ideias sobre aquele tema específico.

Saiba mais

Dicas práticas de estudo durante o período de reclusão:

1. Mantenha uma rotina de estudo É muito importante seguir uma rotina, momento de ir atrás das referências que os professores indicaram em sala de aula e tudo aquilo que você ainda não viu. Vale revisar conteúdos e anotações.

2. Disposição Nada de ficar de pijama o dia todo. Levante, tome café, tome banho e troque de roupa. O seu dia será mais produtivo.

3. Use aplicativos Alguns aplicativos podem ajudar a transformar o seu estilo de estudo, como o Focus To-Do, o Evernote ou o Google Keep. Assim, vai ser mais fácil fazer revisões e estudar para as provas.

4. Local de estudos É muito importante escolher um ambiente tranquilo e organizado, garantindo que você não seja distraído pelo que acontece ao redor.

5. Horários É necessário fazer pausas semelhante às que acontecem durante as aulas presenciais. E nada de virar a noite estudando. Alimente-se e se hidrate adequadamente.

6. Movimente-se! Entre as pausas, aproveite para se alongar, caminhar pela casa e esticar as pernas. Determine um horário para fazer um exercício físico.