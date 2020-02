Governo deve autorizar novos concursos este ano

Alguns importantes concursos públicos devem ser realizados em 2020. A abertura desses certames ainda precisa ser autorizada pelo Governo, mas concurseiros de todo o Brasil já podem ficar atentos às oportunidades que vão ser abertas este ano – e, claro, devem ir se preparando desde já.

Assim que os concursos forem confirmados, é importante checar a banca realizadora, a fim de saber o tipo de prova a ser aplicado, e os prazos para inscrição e datas das avaliações.

Confira alguns órgãos que têm a previsão de concursos para os próximos meses.

Banco do Brasil

Está prevista para março a abertura de um novo concurso para o Banco do Brasil. Existe a informação que o edital está em fase de elaboração, com oportunidades para o cargo de escriturário, em diversos Estados. Para concorrer ao cargo, é necessário ter Ensino Médio concluído. A remuneração inicial prevista é de R$ 4.036,50 – com jornada de 30 horas semanais, com diversos benefícios, como auxílio alimentação; participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência e previdência privada. O último concurso para o Banco do Brasil foi realizado em 2018, com o preenchimento de 60 vagas (30 imediatas) em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A necessidade de servidores para a instituição continua, por isso a realização de um novo certame para o cargo de escriturário é dada como certa.

ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é um dos concursos mais aguardados para este ano. Existe a solicitação do órgão para o Ministério da Economia da abertura de certame para 394 vagas, para quatro cargos distintos: 208 postos para a carreira de técnico em regulação, 87 para técnico administrativo, 63 para especialista e 36 para analista. Conforme a ANTT, a solicitação de autorização para a realização do concurso visa atender a defasagem de pessoal em diversos Estados do País, para melhorar o atendimento à população. Para participar do certame, os candidatos terão de possuir Ensino Médio completo (técnico administrativo, com remuneração prevista de R$ 7.474,67 mensais), ou curso técnico (técnico em regulação, salário de R$ 7.846,37 por mês). Já para os cargos de analista e especialista, é necessário ter formação superior (remunerações previstas de R$ 14.265,57 e R$ 15.516,12, respectivamente). Para todos os cargos, estará incluso o benefício de vale-alimentação de R$ 458. O concurso para a ANTT realizado anteriormente foi em 2013.

ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) também fez pedido ao Ministério da Economia para a abertura de novo concurso público, que visa preencher 169 vagas. Os postos abrangem os cargos de técnico (82 vagas), com exigência de nível médio, e analista e especialista (87), que requerem formação superior, divididas em analista administrativo (42 vagas) e especialista em regulação de serviços públicos de energia (45). As remunerações iniciais oferecidas pelo órgão vão de R$ 6.147,52 a R$ 12.432,49, incluindo o auxílio-alimentação no valor de R$ 458. O último concurso feito pela ANEEL foi em 2010.

ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA), com sede em Brasília, é mais um órgão governamental que aguarda a autorização para seu próximo certame público. Foram solicitadas 93 vagas efetivas, distribuídas entre os cargos de técnico administrativo (9 vagas), que requer apenas o Ensino Médio, além de analista administrativo (37) e especialista em recursos hídricos (47), que exigem o Ensino Superior. Atualmente, as remunerações iniciais oferecidas pela ANA são de R$ 7.474,67 para técnico, R$ 14.265,57 ao analista e R$ 15.516,12 para especialista. O concurso público realizado pela Agência Nacional de Águas anteriormente foi em 2009, ocasião em que foram abertas 152 vagas.

