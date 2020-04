Gestão de tempo na prática é tema de livro

Trabalhar, estudar, informar-se, dar atenção para a família e amigos, lidar com afazeres domésticos, praticar esportes, cuidar da própria saúde, ter tempo para lazer, repousar... ufa! No dia a dia, são inúmeras atividades que temos de dar conta e muitas vezes o espaço de tempo de 24 horas parece pequeno. No entanto, com uma boa organização e a correta gestão do tempo, é possível fazer tudo o que é necessário, com eficiência e eficácia. A pergunta fundamental é: o que eu não posso deixar de fazer hoje?

Não por acaso, é esse o título do livro do palestrante e empresário Carlos Júlio, publicado pela Planeta Estratégia. “O que não posso deixar de fazer hoje?” aborda como lidar de maneira saudável com as aflições do mundo moderno e a cobrança do tempo. Ao longo do livro, de 192 páginas, Carlos Júlio compartilha sua angústia com relação ao tema e o que aprendeu ao longo de sua trajetória de sucesso.

“Meu método para me desdobrar entre tantos afazeres é simples, lógico e factível. Exige certo empenho, é verdade, mas não diria que cobra grandes renúncias. Tecnologias podem ajudar a colocá-lo em prática, mas o planejamento do uso do tempo que proponho pode ser feito em qualquer caderno”, explica o autor, que detalha mais sua metodologia na entrevista a seguir.

Diário do Nordeste: Por que a reclamação "não tenho tempo para nada", é uma das mais frequentes ditas pelas pessoas?

Carlos Júlio: Para a maioria das pessoas é uma das reclamações mais frequentes por absoluta falta de disciplina. Comprovamos, por pesquisas, que os atletas, executivos e até mesmo profissionais liberais sentem uma grande frustração por não terem tempo suficiente para fazer tudo o que querem. E isso tem nome e sobrenome: faltam-lhes foco, disciplina e organização.

Por que a pergunta "o que eu não posso deixar de fazer hoje?" é tão importante para a organização pessoal? Parece simples pensar nisso, mas é um desafio para muitas pessoas...

A ideia da pergunta é realmente organizar nosso dia dando a ele foco. Vamos lá: foco é a sua capacidade de dizer “não”. Quem diz “sim” a tudo pode ser simpático e atencioso, mas com certeza perderá o foco daquilo que não pode deixar de fazer. Por isso, no livro, recomendo começarmos o nosso dia olhando para as nossas tarefas do dia ou da sua lista ou agenda e se fazer essa pergunta: o que não posso deixar de fazer hoje? Com isso, você dará ao seu dia uma ordem para realizar as tarefas inadiáveis.

Carlos Júlio: quando você não domina sua agenda acaba fazendo com que o dia termine antes das tarefas a serem cumpridas. Foto: Divulgação

De que forma isso se aplica ao universo profissional?

Aplica-se tanto a sua vida profissional como pessoal. É você viver em função do que quer e precisa e não deixar o automatismo do seu comportamento dominar as suas preciosas horas de trabalho ou mesmo de lazer. Quando você não domina sua agenda acaba fazendo com que o dia termine antes das tarefas a serem cumpridas. Daí o segundo elemento: a disciplina. Afinal, disciplina é fazer o que você se propôs a fazer, certo? Quando juntamos a disciplina ao foco, tudo se realiza em menos tempo e quando o tempo rende, nos sentimos mais energizados para fazer mais e os ladrões do nosso tempo são domados.

A gestão do tempo, no caso dos cargos de chefia, é diferente de um "subalterno", por exemplo? Ou todos precisam levar em conta esses princípios e gestão do tempo?

Gestão do tempo e das nossas agendas significa usar o tempo em prol das nossas metas e dos nossos sonhos. Não controlamos o tempo, mas podemos e devemos aprender a usá-lo em prol do que queremos. Quando você não domina sua agenda, alguém a dominará e aí, serão as prioridades dos outros guiando sua vida. Assuma a sua agenda e desenhe os seus dias.

Quando o profissional se vê diante de uma rotina atribulada, com muitos afazeres, de que forma pode organizar o pensamento para dar conta de tudo? Ou a questão não é "dar conta de tudo", e sim priorizar o que é mais importante?

Em primeiro lugar, nós criamos as nossa rotinas. Quando você não dá conta de fazer, sistematicamente, suas tarefas no tempo do expediente – por exemplo no trabalho – , três coisas podem estar acontecendo: 1. Você é um péssimo líder, centralizador, não delega e aí se afoga nas tarefas além do dia; 2. Você está com a equipe errada, pois esta não tira as tarefas de sua mesa, deixando tudo pra você, de decisões a tarefas mais básicas – agora, é bom lembrar que se você está com a equipe errada a culpa é sua; 3. Você é do tipo desorganizado e a organização é o último elemento acima de foco, disciplina e organização. Fácil entender organização. É a ação organizada. Muitas pessoas trabalham longas horas mas desorganizadamente, e aí, claro, o dia, as semanas e os meses não são suficientes.

Carlos Júlio: recomendo começarmos o nosso dia olhando para as nossas tarefas do dia ou da sua lista ou agenda e se fazer essa pergunta: o que não posso deixar de fazer hoje? Foto: Banco de Imagens

A percepção geral que se tem hoje é que o grande número de recursos tecnológicos e dispositivos torna nosso dia ainda mais atribulado e difícil de administrar. Essa percepção é real? Antigamente, sem celular, internet e WhatsApp, a vida era mais tranquila?

As tecnologias têm que nos servir, não nos escravizar, e aqui estamos novamente falando em dominar o tempo. Tecnologia que nos ajuda a nos comunicar mais rápido também tira nossa atenção. Quanto do seu tempo do dia é alocado no WhattsApp, Messager ou redes sociais? Esses são os maiores “ladrões de tempo” da atualidade. E aqui a recomendação é uma só: termine tudo que comece antes de ir para outra tarefa ou consultar seus e-mails ou redes sociais. Você, acredite, viverá muito melhor.

De que forma você aprendeu a lidar com a gestão do tempo? Houve algum acontecimento específico que levou a isso?

Não me lembro, mas percebi que quando eu usava uma horinha do meu domingo para planejar a minha semana e o início de cada dia para organizar as tarefas de acordo com a resposta à pergunta mágica “o que não posso deixar de fazer hoje?” , minha vida ficou mais produtiva, menos estressante e sobrou tempo para mim, para a família e até para trabalhos voluntários.

Conte-nos a respeito do livro "O que eu não posso deixar de fazer hoje", como surgiu a ideia de escrevê-lo e qual seu objetivo com a obra.

Muito simples: o livro surge da palestra que ministro “Quanto tempo o tempo tem?”. A palestra surgiu de uma aula que preparei para os meus alunos que queriam entender como eu faço tantas coisas ao mesmo tempo. Para provar a eles que era possível, montei a aula baseada no meu dia a dia. Eu não sabia que era tão poderoso ter um método de trabalhar definido. Mas é!

Saiba mais

O autor

Filho de imigrantes portugueses, Carlos Júlio sempre foi uma pessoa atarefada. Ele foi criado no boteco e no empório do pai com muitas tarefas a cumprir. Desde cedo aprendeu a desempenhar muitas funções, o que enriqueceu seu currículo: é professor, palestrante, executivo, empreendedor, board member, colunista de rádio, coach de presidentes de empresas, além de avô, pai, marido e uma pessoa repleta de amigos.

A frase que dá título ao livro coloca em foco aquilo que as matrizes de gestão de tempo costumam chamar de "importante e urgente". Ao longo da publicação, Júlio apresenta sua metodologia de time management, abordando os elementos foco, disciplina e organização, que possibilitam alcançar a máxima eficácia nos âmbitos profissional e pessoal, além de defender a importância das pausas e ajudar a identificar e se afastar dos "ladrões do tempo". Ele também detalha como aplicar determinados métodos de gestão de tempo, como o Método Pomodoro e a bucket list.

“Na busca pelo foco e pelas tarefas que não podemos deixar de cumprir hoje, precisamos tomar um cuidado todo especial com os ladrões do nosso tempo. Nem sempre percebemos como eles são onipresentes e ameaçadores”, cita Carlos Júlio no livro, exemplificando como as redes sociais ocupam o nosso tempo: “nós, brasileiros, ficamos conectados durante 9h38 minutos diariamente”, exemplifica.

Trata-se, portanto, de um livro para ampliar nossa visão sobre a gestão do tempo, da organização da rotina e de que maneira podemos administrar melhor nossos afazeres – sem deixar de realizar nada que seja importante naquele dia.

Foto: Divulgação

O que eu não posso deixar de fazer hoje?

Autor: Carlos Júlio

192 páginas

Planeta Estratégia