Estudar com post-its

Foi estudando com post-its que o paulista Gabriel Mattucci saiu do Ensino Médio direto para a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo (USP), aos 17 anos. Ele ainda garantiu o 1o lugar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) da USP de Bauru. O método, que tem como uma de suas vantagens o estímulo à memorização dos conteúdos, foi usado por Gabriel na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas ele pode ser facilmente aplicado como método de estudo para outros tipos de provas, como as de concurso público.

O jovem paulista Gabriel Mattucci perguntava-se como estudar e se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para ele, você pode se conhecer e não ficar preso somente aos métodos tradicionais. Ele sabia que se anotasse os conteúdos das aulas em cadernos, não voltaria a ler aquelas anotações. Optou então por post-its, pequenos papéis coloridos com uma parte autoadesiva atrás. Os professores de Gabriel não aprovaram o método, mas o fato é que ele deu muito certo.

Durante as aulas, o estudante anotava nos post-its apenas o que julgava extremamente importante. “Em vez de ficar se preocupando em anotar muita coisa no caderno, a ideia é focar só no essencial. Isso vai funcionar melhor na hora H”, afirma o jovem. Ele costumava escrever um título ou palavra-chave no topo do papel e de uma a três informações indispensáveis sobre esse tema. “Anotar só o que é essencial e passível de esquecimento”, frisa.

Os post-its eram colados na parede do quarto de Gabriel, que a cada dois meses tinha os papéis antigos retirados e novos post-its colados. E nada de separá-los por assuntos afins, como geografia, biologia ou português. Era tudo misturado mesmo.

Vantagens

“Quando você escreve em um papel pequeno, com pouco espaço, você tem que entender o que escreveu ali. Se você foi levado a pensar sobre aquilo, mais facilmente você lembrará do que anotou e do que envolve o tema. Aí está a diferença entre pensar sobre um assunto para fazer anotação e apenas copiar”, explica Gabriel Mattucci.

Ele acrescenta que a dificuldade favorece a aprendizagem, pois estimula a criação de “caminhos mentais” para relembrar a teoria por trás dos poucos dados anotados. A funcionalidade do método de estudo por meio de post-its está justamente nisso. Até o fato de não agrupar os papéis por macrotema na parede faz o cérebro trabalhar mais para recuperar as informações, favorecendo, mais uma vez, o aprendizado, opina o jovem.

Acervo pessoal/ Gabriel Mattucci

Ele pontua que outras vantagens do método são ele ser de fácil acesso por estar sempre visível; diminuir a preguiça por ser pouco burocrático e sem perda de tempo; e ter pouca teoria, focando no que efetivamente cai nas provas.

“É um método muito prático. Tem pouca teoria. Não é só um decoreba, estimula o raciocínio. Tudo muito sintetizado e sem enrolação. Eu era obrigado a sintetizar”, resume o estudante.

E então, que tal incorporar o método de estudos de Gabriel Mattucci na sua própria rotina?

Complementos

Gabriel lembra que não somente o método de estudos com post-its contribuiu para sua aprovação. Resolver exercícios, principalmente de provas anteriores, foi outra estratégia que adotou. Ele também conta que diluiu o estudo para o Enem durante os três anos do Ensino Médio. Então teve mais tempo para se dedicar a cada conteúdo.

Além disso, o lazer sempre foi presente na vida do estudante, mesmo no terceiro ano, quando reduziu as atividades desse tipo. Mesmo assim, sempre encontrava momentos para relaxar um pouco. Por fim, ele relata que buscava estar próximo aos professores, que lhe davam dicas valiosas sobre o exame.