Especialização na carreira médica traz atualização aos profissionais

Os médicos, especialmente os mais generalistas, lidam com dezenas de casos diferentes, em um mesmo dia. Eles podem ter na agenda um paciente que foi fazer um simples check-up; um que sente uma dor na região lombar, mas não sabe se é muscular ou se está relacionada a alguma disfunção renal; ou então aqueles que apresentam dores nas articulações, cansaço físico sem origem conhecida etc.

Embora o profissional esteja preparado para isso desde a faculdade e a residência, a medicina e o conhecimento científico continuam em evolução, levando ao desenvolvimento de novos protocolos, abordagens, possibilidades de diagnósticos, condutas de tratamento e avançados medicamentos.

Desafios

O estudo “Unanswered clinical questions: a survey of specialists and primary care providers”, de 2017, realizado por pesquisadores em uma instituição de saúde em Springfield (EUA), com 292 respondentes, concluiu que a maioria dos provedores de cuidado (84%) apresenta dúvidas clínicas diversas vezes por semana. Mais da metade dos entrevistados (61%) afirmou que suas questões clínicas surgiram de casos incomuns, e uma porcentagem ainda maior (73%) encontrou dúvidas em consultas de rotina. Além disso, metade (51%) dos respondentes relatou ter encontrado perguntas clínicas importantes para a situação, mas que estavam fora da sua área de especialização.

Assim, os médicos enfrentam a difícil tarefa de terem de atualizar continuamente os seus conhecimentos, a ponto de se sentirem confiantes até mesmo para mudarem condutas estabelecidas. É mandatório manter-se atualizado com todos os avanços da medicina. Aplicar no dia a dia as recomendações mais recentes é um desafio.

Manter-se atualizado

Os cursos de especialização - uma modalidade de pós-graduação lato sensu - são uma excelente alternativa para agregar conhecimentos em áreas específicas da medicina. E eles ainda asseguram a aquisição de competências que promovem o crescimento profissional e a preparação para o mercado de trabalho.

Com duração mínima de 360 horas, aponta a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), o curso de especialização deve ser constituído como um sistema organizado de uma ou mais disciplinas, que visa a qualificar profissionais em campo determinado de conhecimento. Ainda segundo a instituição, a capacitação, que tem natureza técnico-profissional, possibilita aos interessados aprofundar seus conhecimentos e competências em uma determinada área, aprofundando o ensino de graduação.

Entre as vantagens da especialização estão a oportunidade de atuar no meio acadêmico, dando aulas nas graduações ou participando de pesquisas voltadas para a evolução da área, e a oportunidade de se destacar entre a concorrência.

Um detalhe é que o estudante não sai da especialização com o título. Para obtê-lo, explica o Centro Universitário UNIFACIG, será necessário fazer um concurso de prova de título de especialista dentro de sua área, tomando todos os cuidados para escolher uma prova reconhecida pela Associação Médica Brasileira. São 53 especialidades oferecidas no Brasil, autorizadas e fiscalizadas pelas respectivas Sociedades Médicas.

Diferenças

Enquanto as especializações têm uma carga horária mínima de 360 horas, as residências médicas duram entre dois e três anos e contam com mais de 2.880 horas de aula e treinamento por ano. São experiências bastante diferentes, portanto. O Conselho Federal de Medicina explica que a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Ela funciona em instituições de saúde, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. É o que prevê o decreto 80.281, de 5 de setembro de 1977, que a regulamenta, frisa a instituição. Além disso, existem as especializações no formato stricto sensu, isto é, programas de mestrado ou doutorado. Divididas em áreas de estudo e atuação, elas oferecem um conhecimento mais aprofundando no assunto, em relação ao que foi aprendido na graduação.