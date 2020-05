Especialistas apontam aprendizados para a carreira durante o isolamento social

A disseminação mundial do novo coronavírus mudou drasticamente a rotina de trabalho e as relações interpessoais. "Todas as pessoas e as empresas estão sendo afetadas de alguma forma em decorrência da pandemia da Covid-19. Mas, em meio à tanta preocupação, também estamos notando atitudes positivas, como o surgimento de aprendizados que darão um novo impulso ao nosso futuro como profissionais, em um mercado que nos proporciona cada vez mais desafios", observa Lucas Oggiam, Diretor da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de alta e média gerência.

Confira a seleção dos aprendizados que Lucas Oggiam considera mais importantes - até o momento - durante o isolamento social:

Políticas de home office

Em algumas semanas foram feitos mais progresso do que nos últimos 10 anos nas questões de política ou infraestrutura para oferecer home office aos funcionários. Os profissionais estão se adaptando ao modelo de trabalho e descobrindo ferramentas e canais de comunicação. Os próximos passos serão a evolução comportamental e a criação de uma cultura de home office para que os colaboradores mantenham seus rendimentos trabalhando fora dos escritórios.

Gestão a distância

É preciso criar um planejamento maior e manter uma política clara de alinhamentos, já que estamos geograficamente separados. A gestão por indicadores de desempenho, muito defendida por consultorias estratégicas, torna-se bem-vinda para apoiar a análise de resultados e para dar suporte a decisões assertivas das lideranças. Os novos procedimentos de trabalho que estão sendo incorporados tendem a contribuir para o progresso das empresas.

Otimismo x pessimismo

A oportunidade de evoluir como pessoa e como profissional é ainda maior em momentos de crise. Tudo depende do filtro por meio do qual enxergamos a situação. Ser empático, ter respeito e dar suporte aos que estão passando por situações mais delicadas do que a nossa é o mínimo que podemos fazer. Sem esquecer de que uma postura otimista é essencial para passar por esse momento, tanto física quanto psicologicamente.

Gestão dos recursos

Considerando que passaremos por um período em que alguns funcionários terão desempenhos melhores trabalhando remotamente do que presencialmente, e que as lideranças irão notar que é possível implantar essa cultura permanentemente, vale a reflexão: precisamos de tanto espaço corporativo em nossas empresas? Estar preparado para investir em boa infraestrutura para que colaboradores realizem suas atividades em home office pode ser uma opção mais econômica e lucrativa e tende, inclusive, a reter talentos.

Saiba mais

Oportunidades

Nas últimas semanas, todos precisaram descobrir novidades na área profissional. Lucas Oggiam cita:

- Novas formas de organização para o trabalho remoto;

- Como estabelecer canais de comunicação ativos e claros;

- Desenvolvimento de uma cultura organizacional pautada em desempenho e responsabilidade, caso contrário, os resultados das empresas não serão positivos e, naturalmente, os empregos estarão em xeque;

- Novos aprendizados sobre tecnologias;

- Outros modelos de liderança;

- Fazer pausas para cuidar da saúde física e mental, algo essencial que tendemos a deixar de lado em situações que não fogem à normalidade.