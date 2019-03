Em busca da verdade

A investigação de um crime é um trabalho que envolve várias etapas e uma delas é a perícia criminal. O perito é o profissional que analisa os vestígios encontrados no local do crime para a produção de provas. “É um agente público que trabalha em prol da verdade e da justiça. Por meio do ofício, é possível chegar à autoria de um crime, à materialidade ou à dinâmica dos fatos”, define Manuela Candido, perita criminal da Perícia Forense do Estado do Ceará.

Área promissora

O perito criminal pode ser chamado a investigar as mais diversas ocorrências. Dessa forma, é um profissional imprescindível para a conclusão do processo criminal, conforme aponta Manuela Candido. “É uma profissão em ascensão no Brasil, em razão do reconhecimento que vem sendo dado para a prova pericial. O laudo pericial produzido subsidia o inquérito policial e acompanha o processo criminal até a decisão judicial em última instância”, explica.

No Ceará, a Perícia Forense do Estado (Pefoce) produziu, no ano passado, 89 mil laudos periciais entre janeiro e dezembro, números referentes a diferentes análises executadas pelo órgão, que tem sede em Fortaleza e sete núcleos situados no interior do Estado. Cerca de 400 servidores fazem parte do quadro funcional, incluindo peritos, peritos auxiliares, auxiliares de perícia e corpo administrativo.

Para fazer parte do quadro, é preciso ter formação superior e prestar concurso. “A perícia criminal é multidisciplinar. Normalmente os concursos abrem vagas para áreas da engenharia, contabilidade, computação, física e química”, informa Manuela Candido. “No local do crime atuam profissionais com diversas dessas formações, pois temos locais variados, como acidentes de trânsito, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. Nos laboratórios forenses, cada profissional costuma atuar especificamentecom perícias da sua área”, destaca.

Habilidades

Como observa Manuela Candido, o profissional perito precisa ser objetivo, analítico e dedicado, pois seu trabalho consiste em buscar a verdade dos fatos utilizando metodologias científicas e literatura bibliográfica que embasem seus laudos periciais. “Outra particularidade é que, por ser um policial, na maioria dos estados, é necessário considerar os riscos inerentes à profissão”, salienta.

Manuela Candido: “A perícia criminal é multidisciplinar".

Apaixonada pela profissão, Manuela Candido fez opção pela carreira quando estava no segundo semestre da graduação em Química Industrial. Hoje, ela atua na área de química forense com ênfase para as análises de substâncias explosivas, adulteração de perfumes, combustíveis e análise de vestígios de disparo de arma de fogo. “Sou apaixonada pela perícia, amo a diversidade de vestígios em locais de crime e as possibilidades proporcionadas pelos laboratórios forenses. Sempre foi minha primeira opção e todos os dias fico mais convicta que tomei a decisão correta”, finaliza.

Concurso

O edital para o concurso da Pefoce é aguardado para este ano, e quem estiver se preparando para concorrer a uma vaga pode se guiar pelo edital do último concurso da Pefoce, realizado em 2012. Na época, foram abertas 172 vagas no total, para os cargos de Perito Legista, Perito Criminal (Engenharia – Eletrônica, Química, Elétrica, Civil e Mecânica –, Química, Farmácia, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação Física) e, ainda, para Auxiliar de Perícia.

De acordo com o edital, os candidatos foram avaliados mediante aplicação de seis fases: exame de habilidades e conhecimentos (provas objetivas); curso de formação e treinamento profissional, de caráter eliminatório e classificatório; exame de capacidade física (AESP); avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e investigação social, de caráter eliminatório. As remunerações inicias oferecidas ficaram entre R$ 1.897,61 e R$ 7.582,45, de acordo com o cargo pretendido.

O que estudar?

Mesmo sem data para ser publicado o edital, os interessados em concorrer a uma vaga podem se basear pela última prova. Composta por 120 questões, a prova objetiva abordou questões de conhecimentos básicos e específicos. As disciplinas de conhecimentos básicos foram comuns a todos os cargos: Língua Portuguesa, Atualidades, Noções de Informática, Noções de Direito Penal e Processual Penal. Em relação aos conhecimentos específicos, foram cobrados conteúdos relacionados a cada uma das áreas de atuação.