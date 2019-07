Editais abertos

IBGE – Inscrições até dia 23 de julho

Terminam nesta terça-feira, dia 23, as inscrições para o concurso do IBGE, destinado à contratação temporária de pessoal para realização do Censo Demográfico 2020. Estão sendo ofertadas 400 vagas temporárias, todas para Analista Censitário (AC), com retribuição mensal de R$ 4.200,00 e jornada de 40 horas semanais. Os contratos dos servidores terão duração de até dois anos, podendo ser renovados mensalmente.

As vagas serão distribuídas entre as seguintes áreas: Análise de Sistemas (Desenvolvimento de Aplicações, Desenvolvimento de Aplicações Web Mobile, Suporte a Comunicações e Rede, Suporte à Produção e Suporte Operacional e de Tecnologia), Análise Socioeconômica, Biblioteconomia e Documentação, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Desenho Instrucional, Gestão e Infraestrutura, Jornalismo, Letras, Logística, Métodos Quantitativos, Planejamento e Gestão, Produção Gráfica/Editorial, Programação Visual/Webdesign e Recursos Humanos.

O processo seletivo será executado pelo Instituto AOCP. Para participar, as inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 64.

Taxa de inscrição: R$ 64

Cargos: Analista

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 4200,00

Fundação Universidade Estadual do Ceará – Inscrições até dia 25 de julho

Estão abertas inscrições de dois novos editais de concurso da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece). No total, serão oferecidas 120 vagas de nível superior, com remunerações iniciais que partem de R$ 987,28 e chegam a R$ 5.641,54. Para professor substituto são 26 vagas, distribuídas entre as áreas de Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Ciências da Computação, Matemática, Pedagogia, Serviço Social, Química, Geografia, Física e Ciências Biológicas. As outras 94 são para professor temporário, para as áreas de Educação Física, Enfermagem, Nutrição, Medicina, Geografia, Matemática, Pedagogia, Administração, Ciências Sociais, Filosofia, Letras, Psicologia, Medicina Veterinária, Química, Ciências Biológicas, História e Letras.

Taxa de inscrição: R$ 120

Cargos: Professor

Áreas de Atuação: Educação

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 987,00 Até R$ 5641,00

Prefeitura de Caucaia – inscrições até dia 2 de agosto

A Prefeitura de Caucaia está com inscrições abertas para concurso que visa preencher 464 vagas em cargos de comissão na Secretaria Municipal de Educação (SME). Os salários variam de R$ 958,40 a R$ 2.075. As oportunidades são para os cargos de secretário escolar (133 postos), coordenador pedagógico (198) e diretor (133). Para a primeira função, é exigido formação técnica de nível médio, enquanto as outras duas requerem curso superior.

Taxa de inscrição: De R$ 80 a R$ 90

Cargos: Diretor, Coordenador, Secretário

Áreas de Atuação: Administrativa, Educação

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 958,40 Até R$ 2075,00

Instituto Rio Branco – Inscrições até 12 de agosto

Quem sonha em seguir a carreira de diplomata tem até o dia 12 de agosto para se inscrever no concurso Instituto Rio Branco (IRB). A seleção visa o preenchimento de 20 vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e quatro para os negros. Para concorrer, é necessário possui diploma de curso Superior em qualquer área. A remuneração inicial do cargo é de R$ 19.199,06. As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades (http://www.iades.com.br/inscricao), organizador da seleção.

Taxa de inscrição: R$ 208

Cargos: Diplomata

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: R$ 19.199,00

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – inscrições até 20 de agosto

Estão abertas as inscrições para o concurso TJ CE 2019 para técnico judiciário, destinado a profissionais com Ensino Médio. Estão sendo ofertadas oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A carreira tem vencimentos iniciais de R$ 3.903,43, além de auxílio-alimentação de R$1.103 e auxílio GAM no valor de R$1.174,02. O total, entre salários e benefícios, é de R$ 6.180,45. As inscrições podem ser feita via internet, pelo site da organizadora FGV (https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/tjce2019), até as 16 horas do dia 20 de agosto de 2019 (horário de Brasília). A previsão é que as provas sejam aplicadas em 15 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 58

Cargos: Técnico

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Médio

Salário: R$ 6.180,453

Unilab – inscrições começam em agosto

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) recebe a partir do dia 1° de agosto inscrições para o concurso que visa selecionar 23 pessoas para o cargo de assistente em administração, com nível médio. Com jornada semanal de 40 horas, oferece vencimentos de R$ 2.904,96, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. As inscrições devem ser efetuadas por meio do site http://www.unilab.fcpc.ufc.br. A taxa custa R$ 90.

A partir do dia 2 de agosto, a Universidade recebe inscrições para o concurso que vai selecionar 19 pessoas para cargos técnico-administrativos. Este certame é voltado para candidatos com nível técnico e superior. As vagas são para os cargos técnico de audiovisual, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico de laboratório e técnico em segurança do trabalho, de nível técnico, e para os cargos de administrador, arquivista, auditor, engenheiro de segurança do trabalho, médico, psicólogo e publicitário, de nível superior.

O vencimento é de R$ 2.446,96 para os cargos de nível técnico e de R$ 4.180,66 para os cargos de nível superior. A este valor será acrescido R$ 458,00 referente ao auxílio-alimentação. A jornada de trabalho semanal é de 20 horas para médico e de 40 horas para os demais cargos. As inscrições serão realizadas apenas pelo endereço eletrônico www.unilab.fcpc.ufc.br, até o 11 de agosto de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de níveis técnico e de R$ 120 para os cargos de nível superior.

Taxa de inscrição: De R$ 90 a R$ 120

Cargos: Assistente e Técnico Administrativo

Escolaridade: Ensino Médio, Técnico e Superior

Faixa de salário: De R$ 2904,96 Até R$ 4.180,66

Fonte: Jornal dos Concursos