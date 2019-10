Dilemas de um concurseiro

Depois de pensar muito, o candidato tomou a decisão: vai realmente se preparar para concursos públicos. Quando a meta é traçada com segurança, o próximo passo é se organizar e colocar o grande plano para ser realizado. No entanto, por mais decidida que a pessoa esteja, é natural ter de lidar com certos dilemas e inseguranças. É o que afirma Viviane Rocha (foto abaixo), professora de Técnicas de Estudo da Central de Concursos – empresa com 30 anos de tradição em cursos preparatórios para concursos públicos, oferecendo cursos e treinamentos para aqueles que buscam ingressar na carreira pública.

A especialista em concursos públicos indica que o candidato precisa transformar medos e receios das novidades em estímulos para se planejar e começar os estudos. “Somos seres humanos e, como tais, sempre temos medo e receios quando precisamos tomar decisões e nos arriscar em alguma situação. Dentre elas, estão os momentos em que precisamos sair da zona de conforto”, reflete a professora Viviane Rocha. “Nessa hora, por vezes, colocamos as dúvidas como obstáculos que dificultam a realização dos nossos sonhos – como o desejo de ser aprovado em um concurso público”, constata.

Mas, em vez de encarar essas dificuldades como entraves, Viviane Rocha afirma que o concurseiro deve ser otimista e enxergar essas questões como norteadoras rumo ao sucesso do objetivo traçado. “Por exemplo, como vou saber qual cargo escolher ou quando começar a estudar?”, questiona. “Em primeiro lugar, não vislumbre apenas a remuneração e os benefícios: leve em consideração a qualidade de vida e o bem-estar da sua família”, ressalta a professora da Central de Concursos. “Procure também conhecer as atribuições dos cargos e avalie se trarão a satisfação profissional. Sua felicidade não é negociável. Seja honesto com você mesmo”, recomenda a especialista.

Cronograma

Depois de o candidato finalmente decidir qual concurso prestará, será necessário realizar um planejamento. “Faça um cronograma de estudos capaz de ser cumprido – caso contrário, você pode não dar conta do recado e se sentir desestimulado”, alerta Viviane Rocha.

A professora de Técnicas de Estudo também recomenda que o concurseiro busque materiais especializados e converse com outros candidatos sobre escolas especializadas nessa preparação. “Leia também os editais, que sempre passam o conteúdo cobrado nas provas, e refaça os testes de certames anteriores”, indica a especialista.

Outra recomendação importante na caminhada rumo à preparação para os concursos públicos é não acreditar que sua vida precisa ser interrompida nessa fase. “O processo de estudo e de preparação deve ser prazeroso, e momentos com a família são necessários para arejar sua mente”, ensina a professora Viviane Rocha.

Uma vez que o plano esteja sendo realizado, um valor fundamental deve ser companheiro de todos os dias: a persistência. “É necessário não desistir após a primeira prova. Estamos falando de algo que vai mudar a sua vida. Não podemos abrir mão de uma guerra por causa de uma batalha perdida. Acredite, persista e invista em você”, orienta Viviane Rocha, professora da Central de Concursos.



Saiba mais

Dicas de ouro para qualquer concurso público:

1. Pesquise sobre o concurso: editais anteriores, provas e grupos na internet, todas as fontes podem ser úteis. Conversar com quem que já passou por esse processo e foi aprovado também é muito importante. Lembre-se que é muito importante focar em um concurso ou, pelo menos, em uma área específica, pois isso vai facilitar sua busca.

2. Prepare o ambiente de estudo: componha um cenário que não prejudique sua concentração e memorização. Prepare sua família e combine de que maneira eles podem colaborar para o silêncio e seus estudos. Evite sujeira no local de estudo e nem pensar em ficar vendo TV ou acessando redes sociais e aplicativos de mensagem.

3. Organize seus estudos: é um dos itens mais importantes. Mantenha em dia seus livros e apostilas, tenha pastas ou envelopes para organizar resumos e anotações, faça uma agenda diária com os conteúdos a serem vistos; organize pastas no computador para cada matéria (com provas, gabaritos, aulas em vídeo, PDFs etc.).

4. Priorize os conteúdos: algumas pessoas são muito boas em Exatas, porém precisam estudar mais Português ou Direito, por exemplo. Cada matéria deve ser estudada de uma maneira, conforme a exigência do edital e a sua familiaridade com ela. Liste os conteúdos programáticos do seu edital, verifique seu nível de conhecimento e identifique as áreas que você precisa estudar mais.