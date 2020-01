Dicas de quem chegou lá

André Naberezny, 44 anos, começou sua vida profissional na graduação em Arquitetura. Depois de realizar provas para cerca de 15 concursos públicos, conseguindo aprovação em 10 deles, ele se tornou analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), na função de arquiteto, e mentor para concursos (@voceaprovadoja). Também atua como formador de formadores na Escola Superior da Magistratura Cearense (ESMEC) e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). É dele a história vitoriosa que inspira os leitores.

Foco e dedicação

Arquiteto desde 2000, exercendo a atividade em seu escritório de projetos e obras, André Luiz Naberezny Azevedo, 44 anos, atuou prestando serviços para órgãos públicos em regime de licitação. Tendo contato com o dia a dia desses órgãos, a estabilidade remuneratória e os benefícios específicos do serviço público lhe pareceram mais interessantes e mais alinhados ao projeto de vida dele.

O primeiro certame que realizou, em 2004, foi para a Caixa Econômica Federal (CEF). Experiência que ele considera parcialmente exitosa, já que passou em 16º lugar mas não chegou a ser nomeado. “Assim, dediquei-me somente à iniciativa privada até 2010, quando decidi me preparar para um concurso nacional, o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sempre para arquiteto”, declara.

Equipe André Naberezny/ Divulgação

Descobertas

Foi naquele momento que ele percebeu o quanto estudava de forma errada, mesmo tendo sido bom aluno na graduação. “Estudar para concursos é completamente diferente de estudar para provas. Quando somos alunos e estudamos para provas, a competência que nos é exigida é semede 100 metros. Enquanto que para passar em concursos públicos, preciso me preparar para uma verdadeira maratona, o que exige estratégias de estudo, resumo e revisão completamente diferentes. Sem falar em todo o trabalho psicológico e emocional para se adquirir disciplina, resiliência e blindagem para toda a enxurrada de pressão que recebemos”, revela o servidor.

Como não havia previsão de novos concursos que lhe interessassem naquele ano, ele resolveu parar de estudar e passou a modelar grandes nomes nacionais de aprovação em concursos, como os professores William Douglas e Alexandre Meireles. “Passei a me focar em aprender e desenvolver estratégias de estudo que me fizessem economizar tempo, já que eu trabalhava dois expedientes e só tinha em torno de duas horas por dia durante a semana para estudar e, assim aumentar a retenção do conteúdo estudado”, comenta.

André e William Douglas, professor e Juiz Federal. Equipe André Naberezny/ Divulgação

André assinala ainda que o componente psicológico e emocional faz toda a diferença durante a preparação e, principalmente, na hora da prova. “Passei então a estudar tudo que eu podia sobre neurociência do aprendizado, técnicas de memorização, resumos estratégicos, inteligência emocional. Assim criei estratégias para blindar a minha mente de tudo aquilo que pudesse me atrapalhar, além é claro de desenvolver técnicas de memorização e administração da ansiedade”, afirma.

Estratégias

Dessa forma, o arquiteto acabou desenvolvendo seu próprio método de estudos, que abrange desde mapeamento das tarefas diárias para identificar qual o tempo real uma pessoa tem para estudar até maneiras de resumir e revisar o conteúdo. Uma das chaves do método dele, o “Você Aprovado Já”, é focar quase que 70% do tempo de estudo em resoluções estratégicas de questões.

“O que um atleta profissional faz em 80% do seu tempo de treino? Um nadador profissional, num dia típico de treinamento, dedica 80% do seu tempo a fazer o quê? Nadar, não é mesmo? Depois ele vai fazer alongamento ou trabalho de resistência muscular, porém a maior parte do seu dia é dedicada a fazer aquilo que ele vai executar na hora da prova. Ou seja, o nadador nada, um ciclista pedala, um corredor corre. Afinal, o que um concurseiro vai fazer na hora da prova? Questões. Então qual é a competência na qual você precisa se tornar perito? Fazer questões, não é mesmo?”, contextualiza o mentor para concursos.

Além disso, ele diz que se você entender como a mente humana funciona, você consegue, por meio do uso adequado de questões, tanto no início quanto no desenrolar e no fim da sua sessão de estudo, alcançar picos máximos de atenção e foco de acordo com o que nos explica a neurociência.

Foi com essas e outras estratégias que o arquiteto logrou êxito em tantos certames num intervalo tão curto: de janeiro de 2013 a abril de 2014, pouco mais de um ano. O método de estudos e demais conhecimentos que adquiriu na preparação são hoje compartilhados com outros concurseiros.

Aprovações

Concursos públicos nos quais André Luiz Naberezny Azevedo foi aprovado:

- 1º lugar Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

- 1º lugar Secretaria das Cidades/CE

- 1º lugar Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH/CE)

- 1º lugar Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

- 2º lugar Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE-CE)

- 2º lugar Prefeitura Municipal de Quixeramobim

- 3º lugar Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará (IDECI/CE)

- 4º lugar Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará (SDA/CE)

- 7º lugar Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF)

- 16º lugar Caixa Econômica Federal (CEF/Nordeste) Todos os cargos voltados para nível superior (arquitetura), em 2013 e 2014. Exceto o certame da Caixa Econômica Federal (CEF/Nordeste), que foi em meados de 2004.

Dica extra

Para André Naberezny, o concurseiro entender que estudar precisa ser uma tarefa prazerosa é fundamental para que o cérebro transforme isso em um hábito automático. “Essa é uma das estratégias mais poderosas para que sua mente trabalhe a seu favor, ao invés de ter que arrastá-la a cada sessão de estudo. Para isso, uma das estratégias que utilizei e ensino aos meus alunos é começar a semana de estudo pelas matérias mais difíceis e que você considera mais chatas, pois nesse momento seu nível de força de vontade ainda está alto e o seu cansaço baixo. No decorrer da semana, estude as matérias mais fáceis e que você domina mais, que é justamente quando você está com menos força de vontade e mais cansaço”, recomenda o servidor público e mentor para concursos.