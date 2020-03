Dicas de alimentação para a véspera e para o dia da prova

Acordar cedo, lavar o rosto e sentar para estudar. Muitas vezes, a empolgação para iniciar um novo dia e um novo ciclo de estudos pode deixar a desejar em um quesito importantíssimo: a alimentação. Quem faz o alerta é a nutricionista Mirella Sales, especialista em nutrição clínica e esportiva. “É comum o estudante se deparar com aquela pilha de livros e exercícios e esquecer de se alimentar adequadamente. Esse tipo de atitude pode privar seu cérebro de energia necessária para aumentar seu poder de concentração, inclusive para o próprio estudo”, aponta a profissional.

São dela as orientações quanto à alimentação adequada, sobretudo na véspera e no dia da prova. Portanto, informa Mirella Sales, preparar o corpo nutricionalmente, antes e durante a prova, é um quesito muito importante.

Acerte nos alimentos

Mirella diz que assim como a gasolina é combustível para um carro, o carboidrato é combustível para o nosso cérebro, não podendo faltar na alimentação frutas, vegetais, pães e grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura e proteína magra.

Incrementar o café da manhã com ovos é uma boa maneira de se iniciar o dia, reforça a especialista. “Ovos são uma rica fonte de vitaminas B6 e B12, folato e colina, importantes para o funcionamento e o desenvolvimento do cérebro, ajudando a regular o humor e a memória”, ressalta Mirella.

Algumas escolhas rápidas e saudáveis podem ser elaboradas, sugere a profissional: omelete com torradas integrais, smoothie feito com frutas e iogurte com baixo teor de gordura ou crepioca integral com recheio de queijo, por exemplo.

De acordo com um estudo publicado pela revista Practical Neurology, em 2016, o café também apresenta vários efeitos positivos no cérebro, como maior atenção (alertando o cérebro e evitando que você fique sonolento), concentração mais aguçada e melhor sensação de bem-estar, graças à cafeína e aos antioxidantes, comenta a nutricionista.

Sistema imunológico

“Uma alimentação completa deve se fazer presente ao longo de todo o dia, incluindo proteínas, boas fontes de gorduras e carboidratos. Dessa forma, durante o período de estudos, invista em frutas e legumes (que irão fornecer energia), minerais e nutrientes para um melhor funcionamento metabólico e que reforçarão seu sistema imunológico. Essas medidas são importantes em virtude de o período de véspera de prova aumentar a fadiga e a exaustão, tendendo a suprimir o sistema imune”, esclarece Mirella Sales.

Além disso, as frutas e os legumes apresentam fibras na composição, as quais irão contribuir para a geração de energia de forma gradual para os períodos mais longos de estudos e provas, complementa.

Dia D

A nutricionista frisa que é muito comum, no dia da prova, estudantes levarem chocolates e doces para serem consumidos, porém ela alerta para o cuidado com as escolhas. Um estudo publicado pela revista Appetite, realizado com mais de 900 pessoas, cita a profissional, confirmou que aqueles que comeram chocolate tiveram um desempenho melhor em uma série de tarefas mentais, incluindo algumas envolvendo memória, do que aqueles que raramente comiam.

“Porém, dê preferência aos chocolates com 70% de cacau, por apresentarem menor teor de açúcar e serem excelentes estimuladores do cérebro, devido aos antioxidantes, aos flavonóides e à cafeína. Em contrapartida, chocolates ao leite e doces refinados apresentam altas quantidades de açúcar e alto índice glicêmico (IG) que propiciam picos de glicemia, liberando glicose rapidamente no sangue, aumentando o nível de energia, porém causando uma queda igualmente rápida, a implicar em falta de foco, fadiga e sonolência”, pontua Mirella Sales.

Em dias de prova, evite experimentar algo novo, recomenda. Dê preferência aos alimentos que já fazem parte da sua alimentação. Por isso, durante os estudos para o teste final, invista em uma alimentação saudável e completa na maior parte do tempo, associada à prática de exercícios físicos. Esses cuidados vão contribuir para uma melhor adaptação do seu corpo, consequentemente para melhores dias de estudos e obtenção de melhores resultados em curto e longo prazo.