Cursos online gratuitos ampliam conhecimento durante a pandemia

Uma das melhores maneiras de aproveitar o maior tempo em casa, em razão do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, é ampliar os conhecimentos. É possível estudar e saber mais a respeito dos mais variados assuntos graças à internet e à iniciativa de diversas empresas e entidades ligadas à educação e à formação profissional. E melhor ainda se forem cursos gratuitos, com certificado e ministrados por instituições confiáveis.

A seguir, trazemos algumas dicas de cursos online gratuitos para serem feitos durante o isolamento social, com o objetivo de aprimorar sua qualificação profissional e pessoal.

Alguns dos cursos disponíveis aos usuários são mais específicos, mas outros se aplicam a diversos tipos de públicos. Foto: Banco de Imagens

Desenvolvimento

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) oferece nove cursos de curta ou média duração na área de negócios com emissão de certificado. A instituição tem tradição no ensino desde 1902 e pretende colaborar com pessoas que não têm condições de adquirir um curso. “É gratificante perceber que num momento como esse a FECAP está sendo útil para a sociedade”, diz Wanderley Carneiro, Pró-Reitor de Extensão de Desenvolvimento da FECAP.

Alguns dos cursos disponíveis aos usuários são mais específicos, como o de Simples Nacional, mas outros se aplicam a diversos tipos de públicos, como o de Liderança de Pessoas na Prática ou o de Resolução de Problemas e Tomadas de Decisões.

O conteúdo dos cursos online gratuitos da FECAP abrange as seguintes áreas:

. Autogestão de Carreira (6 horas de duração);

. Comunicação Não Violenta (8h de duração);

. Demonstração do Fluxo de Caixa (4 horas);

. Inteligência Emocional na Formação dos Líderes (4 horas);

. Introdução ao Mercado de Capitais (8 horas);

. Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras (3 horas);

. Simples Nacional (4 horas);

. Resolução de Problemas e Tomadas de Decisões (4 horas);

. Liderança de Pessoas na Prática (4 horas).

As inscrições podem ser feitas no site fecap.br/curta-duracao.

Mercado financeiro

Para quem pretende se aprofundar no mercado financeiro e para os que já trabalham com investimentos, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) traz 16 cursos online gratuitos.

A gratuidade faz parte do posicionamento da Associação frente ao distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19. "Mesmo em um momento como este, precisamos continuar cumprindo nosso compromisso de prover educação técnica aos profissionais do mercado financeiro de todo o país", explica Ana Leoni, Superintendente de Educação e Informações Técnicas da ANBIMA.

No portfólio da instituição, é possível aprender sobre fundos de investimento, detalhes a respeito de gestão de risco ou conhecer as características dos ETFs (fundos de índice) no mercado brasileiro.

A ANBIMA deve colocar em breve no ar outros quatro cursos gratuitos que abordarão: fundos imobiliários, FIPs (Fundos de Investimento em Participações), FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) e valuation.

As inscrições para os cursos online da ANBIMA podem ser feitas pela plataforma de educação da entidade: cursos.anbima.com.br.

Empreendedores

Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 88% das pequenas empresas declararam queda de faturamento entre os dias 3 e 7 de abril, registrando uma redução de 69% comparado a uma semana normal. Para ajudar os pequenos negócios a passar pela crise, algumas empresas estão oferecendo workshops, cursos, mentorias e lives abertas.

Esses conteúdos se tornam uma grande ajuda para aqueles que se encontram em dúvida sobre como manter o próprio negócio. São exemplos de empresas que estão oferecendo esses cursos e treinamentos:

. iZettle, fintech sueca de meios de pagamento, que disponibiliza um curso online, aberto e gratuito focado em como adaptar a gestão de um negócio à crise;

. Locaweb traz uma plataforma com conteúdos e mentoria gratuita sobre marketing, presença, digital, e-commerce, finanças e negócios;

. ACE, empresa de inovação, disponibiliza de maneira gratuita o Mynnovation Ideas para permitir que as empresas captem entre seus colaboradores as melhores soluções para os problemas atuais;

. Homer, plataforma gratuita pioneira que conecta corretores em todo o Brasil, oferece webinars, lives e ebooks gratuitos para corretores de imóveis;

. Workana, plataforma que conecta empresas a freelancers, realiza lives com empresas, em seu canal de vídeos, para compreender as dificuldades e as boas práticas de trabalho remoto durante a pandemia;

. SEMrush, companhia de marketing digital, apresenta cursos online para quem precisa aprender ou aprimorar a divulgação do seu negócio (em inglês).