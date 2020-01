Controlando a ansiedade

Mãos molhadas de suor, respiração ofegante, pensamentos pessimistas, falta de concentração... quem nunca se sentiu ansioso antes de uma prova? A preocupação em alcançar um bom resultado dificulta o controle da ansiedade antes de qualquer prova, seja em uma avaliação da faculdade, seja em um concurso público.

Na realidade, é impossível não sentir ansiedade antes de uma prova importante. Se o aluno ou concurseiro não sente aquele "friozinho" na barriga nesse momento, algo está errado. Em certa medida, a ansiedade pode ser benéfica, pois ajuda a manter a concentração naquele momento. É como se você dissesse para si mesmo que precisa ter atenção redobrada e usar todo o seu potencial para resolver aquelas questões.

No entanto, quando a ansiedade passa do limite, pode prejudicar seu desempenho e provocar um efeito contrário, promovendo a distração e até comprometendo todo o seu trabalho de preparação até aquele momento. Quem nunca teve um esquecimento repentino por estar nervoso, antes de responder a uma questão? "Em meu trabalho de planejamento estratégico de estudos com alunos que estão se preparando para concursos, percebo que a ansiedade aparece por conta de vários fatores. A maioria dos candidatos fica ansiosa pelo medo de não conseguir um bom desempenho na prova, por não ter conseguido se preparar como planejado ou esperado, pela cobrança dos amigos e familiares pela aprovação, além da própria cobrança em conseguir um cargo público", observa Viviane Rocha (foto abaixo), professora de Planejamento e Técnicas de Estudo da Central de Concursos.

Viviane Rocha: mentalização e controle da respiração são recursos que podem ajudar os candidatos. Divulgação

Técnicas

Controlar a ansiedade antes das provas pode ser um fator decisivo para a sua aprovação. Uma das medidas mais eficientes é o controle da respiração. Muitas vezes não percebemos esse fato no dia a dia, mas respirar corretamente transforma nosso estado emocional. Isso está comprovado cientificamente, porque a respiração está conectada ao sistema nervoso.

Há muitas técnicas e exercícios para melhorar a respiração, mas o mais básico é começar a usar o diafragma, e não o tórax. O ato deve ser mais lento e pausado, expandindo e contraindo o abdome. Esse procedimento simples, feito por alguns minutos, traz um relaxamento quase instantâneo.

Outras medidas práticas, de ordem mental, são procurar se concentrar apenas em si e não pensar nos concorrentes e confiar no seu trabalho de preparação. Se você distribuiu bem os conteúdos a serem estudados ao longo dos meses anteriores, resolveu uma boa quantidade de exercícios e assimilou bem as disciplinas, tem condições de fazer uma boa prova.

O apoio dos familiares e amigos, além da certeza da decisão por prestar um concurso público, podem contribuir para a tranquilidade do candidato. "Há candidatos que não têm apoio da família e estudam até passar, e há aqueles que têm apoio da família (inclusive financeiro) e que não se sentem na obrigação de que a aprovação venha de forma mais rápida. O ideal é o candidato buscar apoio, explicando os processos e a realidade do concurso para a família. Estudar para concurso público é um projeto familiar, no qual todos devem ser contemplados com responsabilidades e obrigações. Deixar a família de fora é um erro e, realmente, em muitos casos, compromete o resultado final', ensina Viviane Rocha.

A professora de Planejamento e Técnicas de Estudo da Central de Concursos traz mais algumas dicas para reduzir a ansiedade antes das provas. São medidas práticas, que a especialista desenvolveu a partir da sua experiência na preparação de alunos para os mais diversos tipos de certames públicos.

Que tal começar a praticar essas orientações logo hoje, aproveitando esses primeiros dias do ano?

Técnicas para reduzir a ansiedade antes da prova

1. Encare a prova apenas como mais uma fase da vida. Evite se pressionar e mantenha a confiança e o pensamento positivo.



2. Nada de pegar em livros e estudar na véspera. Isso só aumentará o nervosismo. Lembre-se do quanto você se preparou até ali e relaxe.



3. No dia anterior, faça atividades tranquilas e prazerosas, como um cinema com amigos, que ajuda a descansar e se distrair.



4. Evite ingerir álcool e não vá à balada antes da prova. Uma boa noite de sono é fundamental para o seu desempenho.



5. Foque seus pensamentos no presente e fuja das preocupações que estão fora do seu controle.



6. Evite falar sobre conteúdos e critérios de avaliação com outros candidatos na porta da prova.



7. Chegue pelo menos 1 hora antes do horário de início da prova. A simples preocupação em chegar atrasado vai gerar ansiedade e isso pode atrapalhar o seu desempenho.