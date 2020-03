Conheça o profissional que produz o aço

O profissional que está ligado diretamente ou indiretamente à produção do aço, a liga metálica mais usada no mundo, chama-se siderurgista. O Ceará passou a ser destaque na produção e na exportação de aço, em função da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), a primeira usina siderúrgica integrada do Nordeste.

Não há uma formação específica para siderurgista, mas sim diversas capacitações técnicas e superiores que contribuem para atuar no ramo, como engenharia metalúrgica, mecânica, química e de produção. De jovem a mais experientes, homens e mulheres, todos podem produzir aço.

Washington Lima está na siderurgia há mais de 30 anos. Foram muitos aprendizados e capacitações profissionais até se tornar, hoje, o responsável pela manutenção de equipamentos ferroviários móveis na Gerência Geral de Manutenção da CSP, onde trabalha há cinco anos.

“Na CSP, vejo que existem programas como o Jovem Aprendiz. Quando esses garotos entram na empresa, eles veem o quanto a dimensão dela é grande e o quanto eles têm oportunidades”, comenta Washington Lima. Foto: CSP/Divulgação

Ele viveu na pele a realidade de ter que aprender sozinho e de forma incompleta nas siderúrgicas onde iniciou a carreira. “Eu fiz o curso técnico em mecânica quando eu já estava em uma siderúrgica, porque sabia que se não fizesse isso, não conseguiria evoluir. Já na CSP, vejo que existem programas como o Jovem Aprendiz. Quando esses garotos entram na empresa, eles veem o quanto a dimensão dela é grande e o quanto eles têm oportunidades”, comenta.

Formação

Maria Filomena Leitão Vasconcelos tem 25 anos e trabalha há dois anos e meio na CSP. Começou como estagiária, passou a ser trainee e hoje é analista da gerência técnica de Redução. Ela é engenheira metalurgista, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). “A CSP concretizou a possibilidade de quem gosta da área ter onde atuar no Ceará. Existem outras siderúrgicas, mas a CSP já era algo maior, ampliando as oportunidades para mais profissionais”, conta.

“A CSP concretizou a possibilidade de quem gosta da área ter onde atuar no Ceará. Existem outras siderúrgicas, mas a CSP já era algo maior, ampliando as oportunidades para mais profissionais”, conta Maria Filomena Leitão Vasconcelos. Foto: CSP/Divulgação

Filomena faz parte dos 13% de mulheres que compõem o quadro de empregados da empresa, índice maior que a média da siderurgia nacional, que é de 8%. A estimativa é de dobrar a contratação de mulheres na CSP em dois anos, passando de 77 contratações em 2018 para 144 contratações em 2020.

Início

A CSP dispõe, com frequência, de programas que servem de porta de entrada para a siderurgia. Os programas Jovem Aprendiz CSP e Jovem Aprendiz Pessoa com Deficiência, realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), são dois deles. Capacitam nas atividades de operador de processos siderúrgicos, operador de manutenção e eletromecânica e assistente administrativo.

Já o Programa de Trainee CSP oferece o desenvolvimento profissional por meio de treinamentos técnicos, atuação em projetos, trabalho em equipe, job rotation e mentoria com profissionais de grande vivência no setor siderúrgico.

Saiba mais

Áreas de atuação na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP):

- Metalurgia (37,7%);

- Mecânica (19%);

- Elétrica (18,6%);

- Química (6,7%);

- Suprimentos (2,7%);

- Financeiro (2,6%);

- Administração (2%);

- Outros: transporte, contabilidade, TI, recursos humanos, marketing, segurança, comunicação, meio ambiente, qualidade, saúde, auditoria, civil, idiomas e secretariado (10%).