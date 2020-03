Confira os concursos com inscrições abertas neste mês de março

IBGE: Inscrições se encerram no dia 24

O novo concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar, em caráter temporário, 208.695 pessoas, sendo 180.557 para o cargo de recenseador, 5.462 para agente censitário municipal e 22.676 para agente censitário supervisor. As inscrições terminam no próximo dia 24.

As oportunidades são destinadas a quem possui nível fundamental e nível médio. Para concorrer à vaga de recenseador, por exemplo, é necessário apenas possuir Ensino Fundamental. A remuneração é variável por produção, com média de R$ 1.278,94, para jornada de 25 horas semanais. No caso de agente censitário supervisor, a exigência é de Ensino Médio, com inicial de R$ 1.700 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. E para agente censitário municipal, a exigência é de Ensino Médio, com inicial de R$ 2.100 e 40 horas de trabalho semanais.

Provas

Quem se candidatar à vaga de agente censitário fará as provas objetivas no dia 17 de maio. Serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de raciocínio lógico quantitativo, 5 de ética no serviço público, 15 de noções de administração / situações gerenciais e 20 de conhecimentos técnicos. Já quem se candidatar à vaga de recenseador fará prova no dia 24 de maio. A prova contará com 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de ética no serviço público, 10 de matemática e 25 de conhecimentos técnicos. O exame acontecerá em 26 Estados e no Distrito Federal - para recenseador serão 5.569 cidades e, para agente, 4.612 municípios.

As inscrições para o concurso do IBGE devem ser feitas somente pela internet, no site do Cebraspe, organizador do processo seletivo. As taxas são de R$ 23,61 para o cargo de recenseador e R$ 35,80 para os agentes.

Concurso UFC: inscrições começam no dia 25

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abre concurso para cargos técnico-administrativos em educação. A seleção preencherá 29 vagas para lotação nos campi de Crateús, Fortaleza (foto acima), Quixadá e Russas. Candidatos com Ensino Médio e/ou curso técnico podem disputar as funções de assistente em administração (1 vaga), técnico em edificações (1) e técnico de laboratório nas áreas de geologia (1), mecânica dos solos (1), meio ambiente (2), lavra e planejamento de minas (1), sistemas computacionais (1), design digital (1), oceanografia geológica (1) e construção civil (1). O salário inicial é de R$ 2.904,96.

Quem tem nível superior, pode concorrer às vagas de administrador (6), arquivista (2), analista de tecnologia da informação/processos de negócio (1), analista de tecnologia da informação/arquiteto e desenvolvimento de sistemas (1), geólogo (1), assistente social (2), bibliotecário/documentalista (1), pedagogo (2), roteirista (1) e nutricionista (1). A remuneração é de R$ 4.638,66.As inscrições serão recebidas entre os dias 25 de março e 12 de abril exclusivamente pela internet. As taxas são de R$ 90 (Ensino Médio) e R$ 120 (Superior).

Prefeitura de Fortaleza: inscrições vão até dia 29

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrição aberta para certame que preencherá 176 vagas do seu quadro de pessoal. As vagas são para os níveis técnico e superior. Há vagas para técnico em higiene dental (5 vagas) e técnico em imobilização ortopédica (20), que exigem curso técnico específico na área e recebem o salário inicial de R$ 947,57. Para nível superior, as chances são para os empregos de advogado (3), cirurgião dentista (2), enfermeiro (87), fonoaudiólogo (6), psicólogo hospitalar (12), psicólogo organizacional (3) e médico em diversas especialidades (38).

As remunerações variam de R$ 1.330,87 a R$ 3.405,44. As inscrições vão até o dia 29 de março, exclusivamente pelo site da banca organizadora. A taxa varia de R$ 95 a R$ 240. O exame será aplicado nos dias 19 e 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem comunicados.

Concurso do Exército: 1.100 vagas, até o dia 18

Estão abertas inscrições para o preenchimento de 1.100 vagas de sargento do Exército nas áreas de saúde (55 postos), música (45) e geral (1.000). Podem participar candidatos de ambos os sexos com Ensino Médio. As inscrições serão realizadas até o próximo dia 18 de março, mediante cadastro no site http://concurso.esa.eb.mil.br/site/. A taxa custa R$ 95. Os selecionados farão o Curso de Formação Graduação de Sargentos (CFGS) com duração de dois anos. Durante os estudos, os alunos contam com auxílio financeiro de R$ 1.199. Depois de formados, já como terceiro-sargento, os militares recebem R$ 3.825.

