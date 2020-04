Concursos públicos trazem oportunidades abrangentes

Escola Naval – Marinha

Candidatos de ambos os sexos, com Ensino Médio e idade entre 18 e 22 anos (em 1º de janeiro de 2021), podem se candidatar ao concurso da Escola Naval da Marinha, instituição de Ensino Superior instalada na cidade do Rio de Janeiro. São 22 vagas disponíveis – 12 para mulheres e 10 para homens – e as inscrições vão até o dia 10 de maio.

Para participar do concurso, é preciso pagar a taxa de participação, que custa R$ 65. As provas objetiva e de redação serão realizadas em dois dias, com aplicação prevista para a primeira quinzena de agosto. Os exames avaliarão as habilidades dos candidatos em matemática, inglês, língua portuguesa e física.

O concurso da Escola Naval tem outras etapas, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica (AP) e verificação de documentos, entre outubro e novembro. O início do curso no Rio de Janeiro, com duração de quatro anos, em regime de internato, está marcado para 1º de fevereiro de 2021.

Os recrutas ingressam no curso como aspirantes, com vencimentos de R$ 1.574,12. Após a formatura, graduados como segundo tenentes, o salário sobe para R$ 7.490.

A Escola Naval da Marinha, instituição de Ensino Superior, está instalada na cidade do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

Todos os detalhes do edital e o preenchimento de formulário estão disponíveis no site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Concurso Agreste Potiguar

As cidades de São José de Mipibu, Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada e Vera Cruz, localizadas no agreste do Rio Grande do Norte, lançaram concurso em conjunto, com salários que chegam a R$ 2,8 mil. No total, são quase 500 vagas, além de formar cadastro reserva. As provas estão previstas para o dia 28 de junho.

O edital reúne oportunidades para profissionais de todas as escolaridades, com salários a partir de R$ 1.045. Há vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professor, nutricionista, bibliotecário, assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, eletricista, fiscal de tributos, tratorista, operador de máquinas, médico, orientador social, auxiliar de biblioteca, psicopedagogo, fisioterapeuta, educador físico, bioquímico, técnico em laboratório, pedagogo, técnico de informática, arquivista, agente de fiscalização ambiental, contador, agente de trânsito, agente administrativo, assessor contábil, assessor de controle interno, assessor de comunicação social, assessor de informática, assessor jurídico, assistente de cerimonial, assistente legislativo e auxiliar de serviços gerais.

As taxas de participação no processo seletivo, organizado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), custam R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 (médio) e R$ 120 (superior).

São José de Mipibu fica no agreste do Rio Grande do Norte. Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso Agreste Potiguar vão até o dia 8 de junho, pelo site http://funcern.br/concursos/concurso-publico-agreste-diversos/.

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG)

O mais novo concurso do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) vai preencher 13 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR). As inscrições vão até o dia 9 de maio de 2020, com taxas que custam R$ 80 (nível técnico) e R$ 100 (formação superior).

Estão sendo oferecidos os cargos de enfermeiro fiscal (12 + CR), auxiliar técnico de fiscalização (1 vaga + CR) e contador (CR). Para auxiliar técnico de fiscalização (com salário inicial de R$ 2.774,24), é exigido curso técnico de enfermagem e registro no órgão de classe. Para os cargos de contador (salário inicial de R$ 4.714,39) e enfermeiro fiscal (R$ 5.483,19), é necessário ter nível superior.

Os servidores aprovados ainda vão receber auxílio-alimentação (R$ 1.050,75), auxílio-creche, plano de saúde e vale-transporte. O concurso terá as seguintes etapas: prova objetiva; prova discursiva; e prova de títulos.

A banca organizadora do processo de seleção, que é a Cefet, tem todos os detalhes do certame no endereço: http://concurso.fundacaocefetminas.org.br.

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP)

Oportunidades para técnico administrativo, fiscal, advogado, analista administrativo e contador estão disponíveis no concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP). O certame, organizado pelo Instituto Quadrix, visa o preenchimento de 108 vagas, sendo 27 imediatas e 81 para formação de cadastro reserva (CR). As inscrições vão até o dia 8 de junho.

Os cargos são os de técnico administrativo (10 postos + 28 CR) e fiscal (10 + 28 CR) – função que também exige formação profissionalizante na área industrial – advogado (1 + 4 CR), analista administrativo (5 + 17 CR) e contador (1 + 4 CR). O órgão oferece salários iniciais que variam de R$ 3.426 a R$ 6.474,10, já considerando o vale refeição de R$ 726. Os servidores também terão direito a vale transporte e plano de cargos.

Todos os cargos têm lotação na cidade de São Paulo e têm jornada semanal de 40 horas, seguindo as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As taxas de participação custam R$ 54 (Ensino Médio) e R$ 64 (Superior). As provas estão previstas para o dia 26 de julho, na capital paulista.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site http://www.quadrix.org.br.

Concurso Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – professores

Vão até o dia 30 de maio as incrições para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para professores, nas classes adjunto, assistente e auxiliar. São 114 vagas oferecidas, com remunerações que vão de R$ 2.442,66 a R$ 9.600,92. Também são oferecidos auxílio-alimentação de R$ 229 por jornada de trabalho de 20 horas por semana e de R$ 458 por carga horária semanal de 40 horas, auxílio-pré-escola de R$ 321, auxílio-transporte e auxílio-saúde.

Os interessados em participar do concurso devem ter graduação na área de atuação, especialização ou titulação em nível de mestrado ou doutorado. As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 200, de acordo com a classe e a carga horária escolhidas.

São diversas áreas com oportunidades, em áreas como Gravura; Desenho; Materiais de Construção; Sistemas de Potência; Métodos Quantitativos; Construção Civil; Gráfica; Trabalho e Formação Politécnica; Projeto Urbano; Engenharia de Processos e Segurança de Processos; Língua Portuguesa; Musicologia e Educação Musical; Regência Coral; Psicologia e Atenção Psicossocial; Clínica Médica, Saúde, Ambiente e Trabalho; Análises Farmacêuticas e Biofarmácia; Pediatria Geral; Medicina da Família e Comunidade; Medicina do Adolescente; Gestão, Tecnologias e Informação; Economia Política e Desenvolvimento Econômico; História Econômica e Economia Brasileira, entre outras.

Todos os detalhes do certame e das vagas abertas estão disponíveis no site – por onde também devem ser feitas as incrições: https://ufrj.br/

