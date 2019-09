Concursos abertos em Setembro

O novo edital do concurso do Exército oferece dez vagas para o curso de formação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares de 2019/2020. Três dessas vagas são reservadas para candidatos negros. O concurso dá oportunidade para profissionais da áreas de engenharia de computação (3 vagas), engenharia elétrica (3), engenharia de produção (1) e engenharia de fortificação e construção-engenharia civil (3). Além do diploma de conclusão do curso de nível superior em Engenharia, os interessados em concorrer precisam ter no máximo 26 anos e altura mínima de 1,55 m para as mulheres e 1,60 m para os homens.

O certame possui as seguintes etapas eliminatórias: exame intelectual; inspeção de saúde; exame de aptidão física; e processo de heteroidentificação (confirmada mediante procedimento no qual terceiros confirmam as informações sobre a cor da pele declarada). O exame intelectual constará de uma prova de conhecimentos específicos, peculiar à especialidade de engenharia, a ser aplicada no dia 30 de outubro de 2019, e de duas provas de línguas, sendo uma de português/redação e outra de inglês, a serem realizadas em 31 de outubro. Os interessados podem se inscrever até 5 de setembro, exclusivamente pelo endereço eletrônico do Instituto Militar de Engenharia e na sua página eletrônica (http://www.ime.eb.br). O valor da taxa de participação é de R$ 110.

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), situado em São José dos Campos (SP) está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para admissão ao curso de graduação em engenharia. Os candidatos podem se inscrever mediante o preenchimento de formulário disponível no site http://www.vestibular.ita.br/ e pagamento de taxa de R$ 140.

Para participar, jovens de ambos os sexos devem ter até 24 anos em 31 de dezembro de 2019 e Ensino Médio completo ou com conclusão prevista para ocorrer neste ano. Se não atender a todos os requisitos, os candidatos podem concorrer como treineiros. Estão sendo oferecidas 120 vagas para admissão ao curso de graduação em engenharia, sendo 25 para quem pretende seguir carreira no quadro de oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) e 95 para candidatos que não almejam permanecer no quadro de militares da Aeronáutica após a formatura.

A graduação dura cinco anos, sendo os dois primeiros de curso fundamental e os três últimos dedicados à formação profissional, quando os estudantes optam pela área que desejam se especializar em engenharia (aeroespacial, aeronáutica, civil-aeronáutica, de computação, eletrônica ou mecânica-aeronáutica). Após a formatura, os alunos que optarem pela carreira militar são promovidos a primeiro-tenente e podem servir em unidades da Aeronáutica em todo o território nacional. O cargo paga atualmente R$ 8.245.

Educação

Saiu novo edital do concurso da Universidade Federal do Ceará para cargos administrativos em educação. A inscrições só começam em 2020, a partir de 22 de janeiro, e terminam em 2 de fevereiro de 2020, no site http://www.ccv.ufc.br. No total, são 26 vagas para os campi de Crateús, Fortaleza, Quixadá e Russas. Candidatos com Ensino Médio e Superior poderão concorrer. As vagas para quem tem Ensino Médio e/ou curso técnico são para as funções de assistente em administração (1 vaga), técnico em eletroeletrônica (1) e técnico de laboratório nas áreas de geologia (1), mecânica dos solos (1), meio ambiente (2), lavra e planejamento de minas (1), sistemas computacionais (1), design digital (1) e construção civil (1). O salário inicial é de R$ 2.904,96.

Para quem tem nível superior, as oportunidades são para os empregos de administrador (6), arquivista (2), analista de tecnologia da informação/processos de negócio (1), assistente social (2), bibliotecário/ documentalista (1), pedagogo (2), roteirista (1) e nutricionista (1). A remuneração é de R$ 4.638,66. As taxas de inscrição custam R$ 90 (ensino médio) e R$ 120 (nível superior).

Resumo

Concurso Exército 2019 - Engenheiro

Nº vagas: 10

Taxa de inscrição: R$ 110

Escolaridade: Ensino Superior

Inscrições até: 5/9/2019

Concurso ITA 2019

Nº vagas: 120

Taxa de inscrição: R$ 140

Cargos: Engenheiro

Áreas de Atuação: Forças Armadas

Escolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1.176 até R$ 8.245

Universidade Federal do Ceará

Nº vagas: 26

Taxa de inscrição: R$ 90 e R$ 120

Cargos: Técnico, Assistente e Administrador

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 2.904 até R$ 4.638

Fonte: Jornal dos Concursos