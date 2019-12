concursos abertos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com vagas para professores substitutos nos campi de Limoeiro do Norte e Iguatu. As portunidades são para diferentes áreas de atuação. As inscrições se encerram no dia 18 de dezembro para as oportunidades do Campus Iguatu e, no dia 20 de dezembro, para as oportunidades do Campus Limoeiro do Norte.

Para Iguatu, estão previstas duas vagas, uma na área de Gastronomia (subárea: Habilidades e Técnicas Culinárias) e outra de Nutrição (subárea: Dietética). O regime de trabalho é de 40 horas, podendo o participante se inscrever e concorrer em apenas uma área do conhecimento. Os candidatos devem ter bacharelado em Nutrição, Gastronomia, Economia Doméstica e Gastronomia. O processo seletivo ocorrerá por meio de uma prova de desempenho didático e prova de títulos.

Para Limoeiro, são três vagas para as seguintes subáreas: Análise Nutricional de População; Dietética; e Saneamento Ambiental. A inscrição para ambos os campi tem taxa de R$ 150 e pode ser feita apenas via internet, por meio do endereço eletrônico http://qselecao.ifce.edu.br/.

Ministério Público

Com salários de até R$30.404,42, o processo seletivo para o Ministério Público do Ceará inscreve até dia 3 de janeiro para o seu edital de concurso que oferece 44 vagas para quem deseja se tornar Procurador de Justiça de Entrância Inicial. Destas, 32 são de ampla concorrência, 3 estão reservadas para pesso-as com deficiência (PcD) e 9 para candidatos que se autodeclararam negros.

Entre os requisitos para participar do processo seletivo do Ministério Público estão ser brasileiro ou português (regularizado no Brasil e de acordo com o estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses); ter mais de 18 anos no dia da posse; ser formado em Direito, na modalidade Bacharelado, em instituição reconhecida pelo MEC; ter pelo menos três anos dedicados à área jurídica, após a formação; estar em dia com a Justiça Eleitoral; no caso dos homens, estar regularizado junto ao serviço militar; não ter sido condenado por algum crime e ter aptidão física e mental para o cargo.

As provas do concurso serão na cidade de Fortaleza, divididas em seis etapas. Da terceira fase em diante, não há datas estabelecidas, por isso, o candidato deve ficar atento ao site da organizadora, o Cebraspe. Mais informações: https://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_ce_19_promotor

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe, a partir de 22 de janeiro, inscrições para o concurso que vai preencher 29 vagas, incluindo níveis médio, técnico e superior. O concurso recebeu três vagas a mais, com a publicação do edital nº 135/2019 que retifica o edital nº 129/2019 referente a seu concurso público. Nessa retificação, foram acrescidos os seguintes cargos: Analista de Tecnologia da Informação (Arquitetura e Desenvolvimento de Software), Técnico em Edificações e Técnico em Saneamento.

Os cargos de níveis médio e técnico são: Técnico de Laboratório (Geologia, Mecânica dos Solos, Meio Ambiente, Lavra e Planejamento de Minas, Sistemas Computacionais, Design Digital e Construção Civil), Assistente em Administração, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Edificações e Técnico em Saneamento. Já os de nível superior são: Analista de Tecnologia da Informação (Processos de Negócio e Arquitetura e Desenvolvimento de Software), Assistente Social, Bibliotecário/ Documentalista, Administrador, Arquivista, Pedagogo, Roteirista e Nutricionista. As vagas serão distribuídas entre os campi Crateús, Fortaleza, Quixadá e Russas. As inscrições serão realizadas apenas via internet, pelo site www.ccv.ufc.br, até o dia 2 de fevereiro de 2020. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de níveis médio e técnico, e de R$ 120 para os cargos de nível superior.

Marinha

Em janeiro também se inicia o período de inscrições para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. Para participar, os candidatos devem ser do sexo masculino; ter Ensino Médio completo; ter idade entre 18 e menos de 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2021; altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m; não ser asado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros. As inscrições começam no dia 20 de janeiro e seguem até o dia 3 de fevereiro de 2020, exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa custa R$ 25.

