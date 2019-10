Concursos abertos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o preenchimento de 2.658 vagas temporárias em seu novo edital. Deste total, 1.343 são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. O prazo para se candidatar termina na próxima terça-feira (15).

O Ensino Médio é exigência para os dois cargos, mas para o posto de coordenador é necessário possuir carteira de habilitação a partir da categoria "B". O salário inicial para o agente é de R$ 1.700. Para coordenador, R$ 3.100. Os contratos valerão por dois meses, mas há possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades, em decorrência da necessidade de pessoal para realização do Censo Demográfico 2020.

As provas objetivas do concurso IBGE temporários estão marcadas para ocorrer no dia 8 de dezembro. No caso de agente, o exame terá 60 questões, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico quantitativo, 5 de ética no serviço público, 15 de noções de administração e 15 de noções de informática. Para coordenador também serão 60, sendo 15 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico quantitativo, 5 de ética no serviço público e 30 de noções de administração e situações gerenciais.

As inscrições podem ser feitas somente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br). As taxas são de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

Prefeitura de Quixeramobim: inscrições até 6 de novembro

A Prefeitura de Quixeramobim está com inscrições abertas para o concurso que irá preencher 184 vagas para novos servidores mais 216 de cadastro de reserva. Há vagas para pedagogo, professor de Ciências Naturais, de Ciências Sociais, de Educação Física, de Linguagens e Códigos e Polivalente, psicólogo, técnico de Análise de Dados, terapeuta ocupacional, auxiliar de farmácia, cadista, cuidador social, facilitador esportivo e lazer, facilitador social, fiscal de obras e serviços, fiscal de tributos, monitor de educação, monitor de transporte escolar, motoristas (categorias B e D), orientador social, técnico em enfermagem, técnico em mobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, tradutor e intérprete de libras. Os salários variam de R$ 998 a R$ 8.000.

As inscrições vão até 6 de novembro, devendo ser efetuadas pelo site www.consulpam.com.br. As taxas são de R$ 75 (nível fundamental), R$ 110 (médio) e R$ 155 (superior). A seleção envolverá prova objetiva (todas as vagas) e análise de títulos (funções de nível superior), em 18 e 19 de janeiro de 2020, além de teste prático (motorista), em data a ser definida.

UFC: inscrições em janeiro

Saiu novo edital do concurso da Universidade Federal do Ceará para cargos administrativos em educação. A inscrições só começam em 2020, a partir de 22 de janeiro, e terminam em 2 de fevereiro de 2020, no site www.ccv.ufc.br. No total, são 26 vagas para os campi de Crateús, Fortaleza, Quixadá e Russas. Candidatos com Ensino Médio e Superior poderão concorrer. As vagas para quem tem Ensino Médio e/ou curso técnico são para as funções de assistente em administração (1 vaga), técnico em eletroeletrônica (1) e técnico de laboratório nas áreas de geologia (1), mecânica dos solos (1), meio ambiente (2), lavra e planejamento de minas (1), sistemas computacionais (1), design digital (1) e construção civil (1). O salário inicial é de R$ 2.904,96.

Já para quem tem nível superior, as oportunidades são para os empregos de administrador (6), arquivista (2), analista de tecnologia da informação/processos de negócio (1), assistente social (2), bibliotecário/documentalista (1), pedagogo (2), roteirista (1) e nutricionista (1). A remuneração é de R$4.638,66. As taxas de inscrição custam R$ 90 (Ensino Médio) e R$ 120 (nível superior).

