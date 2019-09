Concurso: estudar em casa x cursinho

Disciplina, determinação e estratégia. Estas três palavras certamente fazem parte do vocabulário de quem leva a sério a vida de concurseiro. Mas para quem está começando, o caminho da preparação para um concurso nem sempre é tão claro. Dúvidas como “é melhor estudar em casa sozinho ou fazer um curso presencial?” geralmente surgem nessa fase inicial. Em qualquer opção há vantagens e desvantagens.

Método eficaz

É mais eficaz estudar em casa, por meio de livros, apostilas e aulas online, ou em cursos presenciais, com professores e alunos numa sala? Para responder a essa pergunta é preciso analisar várias questões relacionadas à natureza dos dois métodos de estudo. Mas é preciso entender também que não há um jeito certo ou errado, pois é possível ter sucesso no objetivo das duas maneiras.

Especialistas são unânimes em afirmar que o sucesso depende muito mais da determinação do aluno, seja qual for o método escolhido. Estudando sozinho em casa ou fazendo cursinho presencial, é possível que um concurseiro acabe passando pelas duas experiências em algum momento da jornada de estudos e observando que há vantagens e desvantagens. Se optar por um curso presencial, o estudante se verá na condição de criar um compromisso de tempo para se dedicar aos de estudos em determinada instituição. Para quem não é muito disciplinado pode ser uma boa estratégia. Com a vida financeira também comprometida, poderá pensar duas vezes antes de faltar aula.

Outra vantagem do estudo em cursinho é ter com quem dividir as delícias e dissabores da vida concurseira, que pode ser solitária muitas vezes quando se têm que abrir mão de uma vida social mais ativa. Nos cursos presenciais, as chances de encontrar pessoas que estão com o mesmo propósito são maiores, gerando um sentimento de não estar caminhando sozinho. Além do suporte psicológico, a convivência com os colegas ajuda muito a entender o funcionamento das provas e saber as oportunidades em aberto. O contato mais próximo com os professores também é um ponto forte para quem opta pelos cursos presenciais. Apesar da possibilidade de tirar dúvidas nos cursos online, o contato olho no olho pode ser mais fácil para algumas pessoas.

No conforto do lar

Porém, se você é daqueles que já está acostumado com o ambiente dos concursos e já está nessa empreitada há algum tempo, estudar por conta própria pode trazer resultados, principalmente porque é possível estabelecer ritmo e programação de estudos próprios, de acordo com a sua necessidade e possibilidade. Além disso, não se perde tempo com o deslocamento até o local dos cursos e é possível progredir nos estudos sem a influência de ninguém. Nos cursos, como existem alunos dos mais diversos níveis, o professor precisa nivelar a turma, o que pode ser bom para uns e ruim para outros.

Muitos candidatos já foram aprovados estudando por conta própria, mas é preciso ter um perfil específico, com muita disciplina e determinação. Os cursos on-line são válidos para quem opta por estudar em casa e pelo fato de as aulas poderem ser assistidas em qualquer horário e por várias vezes (isso facilita em caso de alguma dúvida). No entanto, quando estiver conectado, evite checar e-mails e entrar em redes sociais para não se desviar do foco do estudo. Juntar amigos para estudar também pode ser positivo, pois ajuda a manter a motivação. Porém, é preciso muito cuidado para não se perder a produtividade nos encontros. Por fim, lembre-se de que o que faz o aluno ser aprovado em um concurso público é a dedicação. Cursos e outras ferramentas de estudo ajudam muito, mas a diferença quem faz é você.