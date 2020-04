Concurso do INSS: dicas para se preparar

A pandemia do Covid-19 provocou uma desaceleração em diversos setores da economia e da sociedade, e os concursos públicos também sentiram essa paralisação. No entanto, para quem tem objetivos a alcançar, sempre é tempo de se planejar e estar preparado no momento em que os conhecimentos forem exigidos, na hora das provas. Esse é o caso dos concurseiros que se preparam para um dos certames mais aguardados do país: o do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Levantamentos recentes apontam que o INSS tem defasagem de 19 a 22 mil servidores, além do pessoal em fase de se aposentar. Por isso, um novo concurso não deve demorar a ser realizado – no entanto, ainda não existe uma data prevista para que isso aconteça.

O certo é que a solicitação para abertura de um novo concurso está no Ministério da Economia, aguardando apenas a aprovação. Enquanto isso não acontece, levando em conta o grande nível de concorrência, os interessados nos cargos do INSS devem começar a estudar o mais breve possível.

O importante é começar a desenvolver o aprendizado dos conteúdos o quanto antes para estar pronto no dia da prova. Foto: Banco de Imagens

Histórico

Mas sem conhecer os detalhes do edital, como saber as matérias a serem estudadas? Uma referência podem ser as provas mais recentes para o INSS. O concurso público passado ocorreu em 2015, e teve o propósito de preencher 950 vagas: 800 delas para nível médio (Técnico do Seguro Social) e 150 para nível superior (Analista do Seguro Social). As remunerações foram de R$ 4.886,87 e R$ 7.496,09, respectivamente.

A organização da prova ficou por conta do Cebraspe e o concurso teve apenas provas escritas objetivas. Com base no edital de 2015, essas foram as disciplinas exigidas dos candidatos: Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Direito Previdenciário e Noções de Informática.

Naquela oportunidade, a prova teve 50 questões de Conhecimentos básicos e 70 de Conhecimentos específicos (Direito Previdenciário).

Cargos

De acordo com informações, alguns dos cargos mais demandados pelo INSS são os de Técnico de Seguro Social e Analista do Seguro Social. A carreira de Técnico do Seguro Social exige Ensino Médio (em instituição reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação). O cargo de Analista exige formação superior em diversas áreas de atuação (incluindo Serviço Social, Administração, Engenharia, Direito, Pedagogia, Psicologia, Comunicação, Ciências Sociais, Arquitetura e Letras, entre outras).

Já a vaga de perito, outra possibilidade de cargo a ser incluído no edital, destina-se aos profissionais com graduação em Medicina e registro no respectivo Conselho Regional.

O concurso para o INSS possui um programa extenso e uma grande concorrência. Dessa forma, estabelecer uma estratégia para estudar para as provas é fundamental.

Lembre-se: não importa o tempo de estudo disponível por dia e sim a qualidade do estudo. Se o concurseiro trabalha e quer estudar, deve montar um horário adequado e sem metas impossíveis. O importante é começar a desenvolver o aprendizado dos conteúdos o quanto antes para estar pronto no dia da prova.

Saiba mais

O que estudar

No edital de 2015, essas foram as disciplinas exigidas dos candidatos no concurso do INSS:

. Ética no Serviço Público

. Noções de Direito Constitucional

. Noções de Direito Administrativo

. Língua Portuguesa

. Raciocínio Lógico

. Direito Previdenciário

. Noções de Informática