Concurso Cisvale e outros

Vão até o dia 6 de maio as inscrições para o concurso público do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu (Cisvale), que vai preencher 523 vagas temporárias – 33 imediatas e 490 para formação de cadastro reserva (CR). Desse total, 34 postos são destinados aos cargos de Ensino Fundamental, 122 para Ensino Médio e Curso Técnico e 367 para formação superior. Os aprovados serão contratados por prazo determinado, sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os salários oferecidos vão de R$ 954 a R$ 4.671,37.

Quem tem o Ensino Fundamental pode concorrer às funções de auxiliar de serviços gerais, motorista e auxiliar de manutenção. Para Ensino Médio e/ou curso técnico, as chances são para os empregos de técnico de farmácia, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e imagem, auxiliar em saúde bucal, técnico em saúde bucal, auxiliar em prótese dentária, técnico em prótese dentária, técnico em informática, auxiliar de escritório, assistente administrativo e auxiliar administrativo.

A formação superior é requisito para os postos de analista de regulação em saúde, assessor técnico da qualidade, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista e médico (nas especialidades: cirurgia geral, traumatologia e ortopedia, ginecologia e obstetrícia, gastroenterologia - endoscopia digestiva, oftalmologia, reumatologia, neuropediatra, urologia, otorrinolaringologia, radiologia / diagnóstico por imagem, cardiologia, cardiologia / ergometria, cardiologia / ecocardiografia, mastologia, angiologia, endocrinologia e neurologia).

Avaliação

O concurso do Cisvale-CE terá duas avaliações: prova objetiva, eliminatória e classificatória, para todos os empregos; e análise de títulos, classificatória, apenas para nível superior. A prova objetiva contemplará 40 questões de múltipla escolha: 14 de língua portuguesa, 6 de raciocínio lógico, 10 de conhecimentos gerais sobre o SUS e 10 de conhecimentos específicos.

A avaliação será aplicada em Fortaleza, Pentecoste e São Gonçalo do Amarante no dia 16 de junho de 2019. Os interessados devem se inscrever no site da organizadora (www.idecan.org.br), que tem todos os detalhes do certame, e pagar a taxa, nos valores de R$ 70 (Ensino Fundamental), R$ 100 (Médio) e R$ 130 (Superior).

Salvador

Ainda no Nordeste, a Prefeitura de Salvador recebe até o dia 7 de maio as inscrições para o concurso público que vai preencher 368 vagas imediatas e outras de cadastro reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários de R$ 1.801,89 até R$ 10.902,71.

É possível se inscrever até as 16 horas do dia 7 de maio, mediante o pagamento da taxa, que custa R$ 80 (nível médio) e R$ 100 (superior) e o preenchimento de formulário, disponível no site https://fgvprojetos.fgv.br/. As provas serão no dia 16 de junho.

As oportunidades de Ensino Médio são para agente de trânsito e transporte, agente de fiscalização municipal - meio ambiente e serviços públicos, agente de salvamento aquático, guarda civil municipal, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em infraestrutura e serviços municipais. Os cargos de nível superior são para fiscal de serviços municipais, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro elétrico, analista em segurança do trabalho, especialista em políticas públicas, assistente social, psicólogo e médico (clínico, ginecologista, pediatra, infectologista, psiquiatra, SAMU, ortopedista, generalista, perito e medicina do trabalho). O processo seletivo também tem vagas para professores em diversas áreas.

Marinha: inscrições até amanhã

Amanhã (dia 29) é o último dia para se inscrever no concurso público da Marinha. São 40 vagas para admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. Há chances em 16 naipes: clarinete baixo Bb - clarone; clarinete em Bb; contrabaixo acústico; fagote; flauta transversal; oboé; harpa; saxofone alto; saxofone tenor; trompete em Bb; trompa; trombone tenor; eufônio Bb; tuba em Bb; violoncelo; e percussão - bateria completa.

Podem participar candidatos de ambos os sexos com Ensino Médio, entre 18 e 24 anos (em 1º de janeiro de 2020) e altura entre 1,54m e 2m. As inscrições custam R$ 74 e podem ser feitas pela internet (www.marinha.mil.br/cgcfn).

A seleção dos músicos inscritos no concurso da Marinha terá seis etapas. A primeira, em 29 de junho, consistirá em exame de escolaridade (prova específica de música com 25 questões e redação). Os locais serão divulgados em breve.

Os aprovados no concurso farão o treinamento na condição de praça especial, ao longo de 18 semanas, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro. Os recrutas recebem uniforme, alimentação, assistência médico-odontológica e auxílio financeiro de R$ 1.100.