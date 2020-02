Como se sair bem na seleção de empregos

Nervosismo, ansiedade e uma vontade enorme de ir para as próximas fases da seleção. A primeira etapa da seleção feita em geral com o recrutador e os demais concorrentes pode deixar qualquer pessoa insegura. Por isso, é fundamental se preparar antes para deixar a mensagem correta ao selecionador.

Durante uma entrevista, o recrutador observa vários pontos nos candidatos, como afirma Marta Pereira Ferreira Brandão, psicóloga com especialização em Gestão de Pessoas e Analista de Carreiras na Unifametro. “O recrutador costuma analisar se o candidato está aderente ao perfil da vaga, ao clima e à cultura organizacional. Ele procura profissionais que demostram realmente interesse na vaga, além de candidatos que saibam falar de si e sobre suas realizações profissionais”, acrescenta.

Nesta etapa, podem surgir perguntas para as quais o candidato deve se preparar.

“O recrutador recorrerá a questões para avaliar autoconhecimento, verificar se os valores do candidato estão alinhados com os da organização, questões voltadas para constatar as conquistas e os resultados alcançados, se o candidato tem objetivos claros, entre outras. A dica é procurar responder às questões dando ênfase ao aspecto profissional”, argumenta Marta Pereira Ferreira Brandão.

Questões como “por que você se interessa em trabalhar na empresa?”, “quais são suas maiores conquistas?” e “onde quer estar em cinco anos?” podem surgir, de acordo com a especialista. “A primeira dica é: seja você mesmo. O recrutador é preparado para identificar, por exemplo, quando o candidato tenta ser aquilo que não é, apostando em um discurso pronto. Outro ponto importante é o candidato falar com propriedade sobre si e sua trajetória, transmitindo segurança e autoconfiança durante a entrevista. Vale destacar que é indispensável que o candidato tenha um conhecimento prévio sobre a empresa e o cargo, só assim será possível fazer um link de como suas habilidades podem agregar valor para a empresa”, orienta Marta Pereira Ferreira Brandão.

Treinamento

Para Emanuela Paiva Weyne Rodrigues, administradora, psicóloga, especialista em Gestão de Pessoas e Coordenadora de RH do Grupo Carmel de Hotéis, vale a pena o candidato ensaiar o que vai dizer antes da entrevista. “Uma prática que pode ajudar é usar um celular para gravar um trecho de você mesmo respondendo a uma pergunta. É útil para depois, ao assistir ao vídeo, perceber vícios da fala que você deixa escapar sem perceber. Também vai poder observar como anda sua comunicação não verbal: como você se senta, sua expressão facial, seus gestos etc. A própria metodologia de falar na frente de uma câmera ajuda a simular o nervosismo de estar respondendo a um entrevistador”, ensina a gestora.

Como argumenta Emanuela Paiva Weyne Rodrigues, a comunicação não verbal também é avaliada durante a seleção, afinal, o corpo diz muito sobre as pessoas. “Ao chegar, sorria, estabeleça uma conexão entre as pessoas que estão na sala, aperte firmemente a mão do recrutador, não arraste enquanto caminha as sandálias ou sapatos. Sente-se com a coluna reta. Evite balançar as pernas e mexer exageradamente nas mãos. Não olhe a cada dois minutos para o relógio, pois demonstra impaciência. Cruzar os braços demonstra uma imagem de não abertura e desleixo. Faça contato visual com o recrutador, fixe um ponto no meio dos olhos dele. Ao responder perguntas ou tirar alguma dúvida, não desvie o olhar”, recomenda.

Concorrentes

Em entrevistas de emprego, pode haver certa tensão gerada pela competitividade entre candidatos, mas, associada a fatores internos, como insegurança e baixa autoestima, acaba impactando a performance dos candidatos. É importante nessa hora que se adote uma postura positiva frente aos concorrentes. “Não evite o contato visual: interaja com seus concorrentes da mesma forma como interage com seu entrevistador. O contato visual é importante em uma entrevista para uma vaga e o entrevistador irá avaliar não só a interação direta com os candidatos, mas a maneira como cada um interage com o outro. A forma como você defende suas opiniões não pode afrontar o que outro candidato acaba de dizer. Divergência de opiniões deve ser tratada sempre de forma respeitosa e cordial. Pessoas que tentam conciliar e agregar, enfrentando os conflitos sem desgastes, geralmente são melhor avaliadas”, observa Emanuela Paiva Weyne Rodrigues.

Ansiedade

A ansiedade é muito comum durante a entrevista de emprego e pode atrapalhar muito o desempenho do candidato. “Algumas estratégias podem ser usadas para ajudar a manter a tranquilidade, como: ter objetivos claros, chegar com antecedência, refletir sobre o real interesse em trabalhar na empresa e na vaga ofertada, praticar com algum conhecido mais experiente, manter o pensamento positivo e fazer alguma atividade relaxante antes da entrevista”, ensina Marta Pereira Ferreira Brandão. A psicóloga Emanuela Paiva Weyne Rodrigues recomenda ainda que o candidato busque não fugir do olhar do entrevistador, pois isso pode indicar timidez ou que se esteja escondendo alguma informação. “Seja você mesmo – por exemplo, não diga ser fluente em inglês sem ser. Você pode ser entrevistado no idioma e não ter domínio; escute, antes de falar – ajuda a pensar antes de falar e evita que você ‘atropele’ o entrevistador”, sugere. E, finalmente, pensamento positivo antes e durante a entrevista para se sentir mais confiante.



Cuidado

“Há várias atitudes que comprometem o desempenho de um candidato em uma entrevista de emprego. Entre as mais comuns estão: descuido com a imagem, falta de pontualidade, entusiasmo ou nervosismo exagerado, falta de clareza e objetividade. Outra atitude que pode reprovar o candidato é falar mal de outra empresa ou ex-gestor. Por mais que o candidato tenha passado por uma péssima experiência, o recomendado é não falar coisas negativas, pois além de revelar falta de ética, indica que o candidato não é confiável”, alerta a psicóloga Marta Pereira Ferreira Brandão.

Prepare-se

- Estude a empresa. Atenção à missão, visão, valores e propósito. Você se identifica? Comunga? Enxerga-se tomando decisões baseadas nos valores da empresa?

- Leia a descrição do cargo para ser mais assertivo na hora de falar sobre as suas experiências e habilidades.

- Verifique onde fica o local da entrevista, calcule o tempo para chegar levando em conta estacionamento e trânsito.

- Se a entrevista for on-line, teste o equipamento com antecedência, escolha um local que favoreça a sua imagem e seja silencioso. Evite lugares bagunçados.

- Seja pontual (Fonte: Emanuela Paiva Weyne Rodrigues)