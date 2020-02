Como se preparar para o concurso da Abin

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade. Ou seja, tudo que envolve defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico. A Abin é um órgão da Presidência da República, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional.

O profissional de inteligência produz conhecimentos estratégicos, por meio da análise de fatos, eventos ou situações que permitam a identificação de oportunidades e ameaças relacionadas à proteção das fronteiras nacionais, à segurança de infraestruturas críticas, à contraespionagem, ao terrorismo, à proliferação de armas de destruição de massa, às políticas estabelecidas com outros países ou regiões, à segurança das informações e das comunicações, à defesa do meio ambiente, entre outros assuntos.

O órgão conta com quatro cargos: Oficial de Inteligência, com salário inicial de R$ 16.620,46; Oficial Técnico de Inteligência, R$ 15.312,74; Agente de Inteligência, recebendo inicialmente R$ 6.302,23 e Agente Técnico de Inteligência, com provimentos iniciais de R$ 5.671,38. Os dois primeiros são de nível superior e os dois últimos, de nível médio, podendo atuar em diversas áreas da Agência. A lotação do servidor é feita com base em critérios que levam em conta a colocação no concurso público, as competências técnicas, as habilidades profissionais e as aptidões pessoais.

Concurso

O edital do próximo concurso Abin não tem previsão para ser publicado. O último edital foi lançado no final de 2017 e teve conclusão no primeiro trimestre de 2019. Com base nele, os candidatos à carreira de inteligência podem montar o plano de estudo. Na época, foram ofertadas 300 vagas para os cargos de Oficial de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência e Agente de Inteligência. Organizada pelo Cebraspe, a seleção teve três etapas: provas objetivas, prova de capacidade física (Oficial de Inteligência e Agente de Inteligência), avaliação médica, investigação social/ funcional, avaliação psicológica e Curso de Formação em Inteligência.

Quem disputou uma das vagas de Oficial Técnico de Inteligência precisaria ter formação em áreas como Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia ou Pedagogia. Já quem concorreu às oportunidades para o cargo de Agente de Inteligência precisaria ter nível médio ou técnico equivalente.

Provas

A prova para os cargos de Oficial de Inteligência e Oficial Técnico de Inteligência teve um total de 150 questões de múltipla escolha — 60 de conhecimentos básicos e 90 de conhecimentos específicos. As disciplinas cobradas no teste de conhecimentos básicos foram: Língua Portuguesa, Atividade de Inteligência e Legislação Correlata, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Raciocínio Lógico. Na prova de conhecimentos específicos foram cobradas matérias pertinentes a cada uma das áreas especificadas em edital. A prova discursiva foi constituída de uma dissertação de até 60 linhas e três questões com até 30 linhas cada, sobre temas constantes do conteúdo programático específico.

Para os cargos de Oficial de Inteligência e Agente de Inteligência houve prova de capacidade física, constituída de dois testes físicos subsequentes de natação e corrida de 12 minutos, de caráter eliminatório, e de realização obrigatória, independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles. Os aprovados nas provas objetivas, de capacidade física, avaliação médica e psicológica e investigação social, passaram ainda por um Curso de Formação em Inteligência, realizado em Brasília (DF), na Escola de Inteligência (Esint), com duração de 250 horas/aula.

Concurso Abin em 2017

Etapas do concurso

Etapa 1: provas objetivas (Conhecimentos Básicos e Específicos) e prova discursiva

Etapa 2: prova de capacidade física

Etapa 3: avaliação médica

Etapa 4: avaliação psicológica

Etapa 5: investigação social

Etapa 6: curso de formação

Atribuições dos profissionais de inteligência

Oficial de Inteligência:

I – planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar:

a) produção de conhecimentos de inteligência;

b) ações de salvaguarda de assuntos sensíveis;

c) operações de inteligência;

d) atividades de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico

direcionadas à obtenção e à análise de dados e à segurança da

informação; e

e) o desenvolvimento de recursos humanos para a atividade de

inteligência; e

II – desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos,

instrumentos, equipamentos e sistemas necessários à atividade

de inteligência.

Agente de Inteligência: oferecer suporte especializado às atividades decorrentes das atribuições do cargo de Oficial de Inteligência.

Oficial Técnico de Inteligência

I – planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades

de gestão técnico-administrativas, suporte e apoio logístico à

atividade de Inteligência:

a) produção de conhecimentos de inteligência;

b) ações de salvaguarda de assuntos sensíveis;

c) operações de inteligência;

d) atividades de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico,

direcionadas à obtenção e análise de dados e à segurança da

informação; e

e) atividades de construção e manutenção de prédios e outras instalações;

II – desenvolver recursos humanos para a gestão técnico-administrativa

e apoio logístico da atividade de inteligência; e

III – desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos,

instrumentos, equipamentos e sistemas necessários às

atividades técnico-administrativas e de apoio logístico da atividade

de inteligência.

Agente Técnico de Inteligência: dar suporte especializado às atividades decorrentes das atribuições do cargo de Oficial Técnico de Inteligência.

Fonte: http://www.abin.gov.br/