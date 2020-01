Como fazer a diferença no mercado de trabalho

Autoconhecimento é um aspecto fundamental para um futuro profissional promissor, defende Breno Guimarães, trainer e master practitioner em Programação Neurolinguística (PNL), além de franqueado de duas unidades da rede de escolas profissionais Prepara Cursos. “Já faz tempo que venho treinando jovens. Por eu ter uma franquia de ensino profissionalizante, faço muita atividade com eles. Vejo a dificuldades das pessoas de definirem quem são, o que realmente querem da sua vida, seja de maneira pessoal, seja no âmbito profissional”, argumenta o empresário.

Por isso ele aposta que o primeiro passo para fazer a diferença no mercado de trabalho é saber se definir como profissional. “Que tipo de profissional você é, que tipo de profissional você quer ser para o mercado de trabalho, como você quer que o mercado lhe enxergue. Isso é uma questão de identidade, é conhecer a si”, analisa Breno Guimarães.

Como se descobrir

Além de considerar o teste vocacional muito importante, Breno sempre questiona seus alunos acerca do que mais os incomoda no mundo. “Se eu tivesse o poder de mudar algo no mundo, o que eu mudaria? Sem ser coisas muito místicas ou que não existam, lógico. É algo que eu mudaria dentro do mercado de trabalho. Com o que ele me deixa insatisfeito? É a injustiça? Então eu quero defender as pessoas, tenho aptidão para ser um advogado, um juiz, um promotor. Quero que as pessoas se sintam mais seguras; sou uma pessoa criativa e assim por diante”, explica o trainer em PNL.

Em seguida, ele pergunta aos alunos quem já faz isso. Afinal “o sucesso deixa pistas”, afirma Breno citando uma frase de Jim Rohn (1930-2009), empreendedor e palestrante norte-americano.

“Nem sempre o caminho que se apresenta como mais fácil ou mais rápido será o caminho certo para você escolher”, alerta Breno Guimarães.

Acreditando que existe alguém que já faz aquilo que você quer fazer, Breno sugere descobrir os caminhos que essa pessoa trilhou para ter uma luz quanto ao próprio caminho.

Atenção

Quando se tem definido o que quer ser, o próximo passo é traçar o percurso que irá fazer para a realização desse objetivo profissional, aponta o franqueado. “Vejo vários profissionais que se perdem nessa etapa por buscarem formas ‘fáceis’ de chegar a determinados objetivos. Então quero deixar essa dica: nem sempre o caminho que se apresenta como mais fácil ou mais rápido será o caminho certo para você escolher. Tenha sabedoria nessa fase”, ressalta Breno Guimarães.

Ele diz que é importante a pessoa entender que se trata de um caminho, um processo. “Ela vai viver cada etapa e desafio sabendo que irão aparecer imprevistos, e que ela tenha capacidade e maturidade para avaliar isso e entender esse processo”, recomenda o empresário.

Dicas

Outra indicação de Breno Guimarães é que o profissional nunca deixe de buscar informação sobre o seu mercado e sobre o mercado em geral. “Um profissional de resultados tem sede de conhecimento, aprende diariamente e coloca esse conhecimento em prática com disciplina e compromisso”, sinaliza o empresário. Para ele, essas orientações não são apenas destinadas a quem quer entrar no mercado e sim a todos aqueles que querem uma evolução em seus resultados na vida pessoal ou profissional.

“Cada ser humano é singular, é especial, tem a sua forma de enxergar o mundo, tem seus potenciais. O que mais destaco é que as pessoas não parem de se desenvolver, não parem de procurar uma melhoria. Não falo de você se tornar melhor 100%, mas 1% a cada dia para que possa ser consistente, frequente, disciplinado e alcance aquilo que coloca como objetivo”, finaliza o trainer em PNL.

Redes sociais

“As redes sociais hoje são um belo cartão de visitas sobre nós mesmos. Eu acredito que devemos ter prudência, porque a partir do momento que entramos em uma empresa, somos também parte dela fora do ambiente de trabalho. Dessa forma as pessoas ligam muito a nossa imagem à de onde trabalhamos. É um cuidado necessário”, acrescenta Breno Guimarães.