Como estudar depois que sai o edital

Quem estuda para concurso sabe que o caminho mais indicado é o do estudo antecipado. Quanto antes começar, melhor, pois assim é possível contemplar com calma todos os conteúdos da prova. Mas quem resolveu aceitar o desafio de estudar a partir da publicação do edital precisa ser eficiente e estratégico no seu planejamento, já que, até a prova, não terá muito tempo. Então, como e o que se deve priorizar no intervalo de tempo entre a publicação do edital e o dia da prova? Confira nossas dicas!

Tempo de qualidade

Entre o edital e a prova, o tempo, em geral, é de dois meses, um prazo bem abaixo do ideal, especialmente para quem vai começar do zero. Mas ter um período de estudo curto não significa deixar de dormir ou se privar de uma alimentação saudável, em nome da pressa de concluir todo o conteúdo do certame. O sono e a alimentação também são importantes para o aprendizado.

O que o candidato deve fazer é não desperdiçar o tempo com distrações, mas otimizá-lo da melhor forma possível. Para começar essa preparação, o primeiro passo é analisar o edital para saber que matérias estão sendo cobradas, que tópicos foram ou não estudados anteriormente e assuntos que são desconhecidos. A partir daí, é preciso fazer um roteiro estratégico de estudo que possa ser cumprido no pouco tempo que resta.

Você já sabe que não tem como estudar todos os conteúdos, por isso, a dica é priorizar disciplinas específicas, as que têm um peso relevante na prova e as matérias nas quais ainda tenha muita dificuldade. Deixe o conteúdo que você já domina para revisar com resumos e anotações.

Como estudar

A gestão do tempo é um passo importante após a publicação do edital, especialmente para aqueles que precisam conciliar os estudos com trabalho dentro e fora de casa. Dessa forma, estabeleça horários e tente cumpri-los. Cada minuto conta. Na hora de estudar, desligue aparelhos eletrônicos, esqueça as redes sociais e dê toda atenção ao conteúdo. Pausas de 5 minutos a cada 25 minutos de estudo também são recomendadas.

Inclua na rotina de estudo a resolução de exercícios, de preferência da banca do concurso para o qual está se candidatando. Procure provas de dois a três anos, no máximo, com gabarito oficial para checar as respostas. Estudar sem exercício não tem o mesmo resultado. Resolva o máximo de questões que puder, refaça quando achar necessário e crie familiaridade com o estilo de perguntas da banca. Isso vai trazer mais eficiência e rapidez na hora da prova.

Foco

Quando a mente estiver cansada, dê um descanso. A pressão do tempo na reta final da preparação pode desgastar ainda mais o corpo e o cérebro. O equilíbrio emocional é fundamental nessa hora para se manter estimulado e focado até o dia da prova.