Carreira de Bombeiro Militar: como se preparar

Eles são treinados para atuar em situação de emergência. Trabalham arduamente para resgatar com vida vítimas de grandes tragédias, como incêndios, enchentes, deslizamentos de terra, entre outros. São homens e mulheres chamados a salvar vidas humanas e animais em perigo. Profissionais queridos pela população, o Corpo de Bombeiros lidera o Índice de Confiança Social, pesquisa anual do Ibope que mede a confiança da população nas instituições. Saiba mais sobre a carreira e como se tornar

um bombeiro militar.

Ampla atuação

O bombeiro militar, como acontece nas demais carreiras militares, pode atuar em diversas áreas ao longo da trajetória dele. “Dentro da carreira, o bombeiro militar pode atuar tanto na atividade-fim, como na atividade-meio”, afirma Felipe Aguiar Gomes, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). “O bombeiro militar poderá estar diretamente ligado a um quartel operacional, executando seu serviço nas missões de combate e prevenção de incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento, guarda-vidas etc. e/ou executar suas funções na atividade-meio, como o controle de recursos humanos, materiais, licitações ou ainda fazer parte da Coordenação da Defesa Civil Estadual, responsabilidade do bombeiro militar na Constituição Federal e Estadual”, completa.

Primeiro-tenente Felipe Aguiar Gomes

Para trabalhar como bombeiro é preciso ser aprovado em concurso público, que pode selecionar candidatos de nível médio e superior. O certame tem três etapas: provas (de caráter classificatório e eliminatório), exame de saúde (médico-odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter apenas eliminatório), e o Curso de Formação Profissional de caráter classificatório e eliminatório. Nesta fase, além da avaliação intelectual por meio de provas, são aplicadas avaliações psicológica, de capacidade física e a investigação social, sendo todas de caráter eliminatório. De acordo com o tenente Felipe Aguiar Gomes, a formação para soldado (nível médio) é de seis meses e, para tenente (nível superior), de três semestres.

“Na segurança pública, a formação para soldado é a segunda maior e para tenente é a maior, isoladamente. Ambas as formações possuem aulas de cunho específico da atividade, na teoria e na prática. Então, em um dia, o candidato pode estar dentro da água executando o salvamento aquático, no outro, estar em cima de um prédio fazendo rapel, ou ainda, todo equipado combatendo fogo. A diferença na formação de oficial (tenente) é que, como o oficial é formado para ser gestor da corporação, além dos conhecimentos da atividade-fim, ele irá ter muitos conhecimentos voltados à gestão de saúde, segurança do trabalho, operacional, financeira e capacitação para procedimentos administrativo-disciplinares e penais. Além disso, no aspecto operacional, o oficial também aprende a ser multiplicador dos conhecimentos”, explica o bombeiro militar.

Preparação

Quem está se preparando para seguir a carreira de bombeiro militar deve incluir treino físico e teórico. “Quanto ao treino físico, as exigências estão na média dos concursos para carreira de militares estaduais, sempre envolvendo aspectos relacionados à resistência aeróbica, como a força física”, informa o tenente. Ele ressalta a importância do candidato saber nadar, pois isso é avaliado tanto na prova física que vai classificá-lo no Curso de Formação, como na prova eliminatória do concurso.

Em relação à prova teórica, a preparação para o concurso contempla as legislações que regulamentam os militares estaduais, como o Estatuto dos Militares Estaduais, o Código Disciplinar e a Lei de Promoções. “Hoje a própria lei diz que é um dos requisitos para ingresso o conhecimento na legislação militar, conforme dispuser o edital. No caso do concurso para praças (nível médio), também se pode estudar informática e história/atualidades. Já para oficiais (nível superior), é salutar também ter estudos na parte de Direito Administrativo, Constitucional e Penal”, indica tenente Felipe Aguiar Gomes.

Para Samara Dantas Pinheiro, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, a etapa mais desafiadora do concurso é a parte física. Ela conta que esta fase representava um desafio maior para si pelo histórico de reprovação em um concurso anterior. “Eu precisava ser aprovada em quatro testes físicos que o certame exigia, um de aprovação do concurso e mais três durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Cada teste era composto por quatro provas. Então, foram quatro superações, pois todas elas reprovavam”,comemora.

Primeiro-tenente Samara Dantas Pinheiro

Formada em Farmácia, Samara Dantas Pinheiro mantinha uma rotina intensa de estudos para se preparar para o concurso dos Bombeiros. “Eu estudava durante os três turnos, colocando as disciplinas mais difíceis para mim no horário em que eu tinha um maior rendimento, o que facilitava o aprendizado. Resolvia muitas questões, sempre direcionadas ao estilo de prova que ia fazer. Já a preparação física era feita uma vez ao dia, todos os dias. Organizei um revezamento de treinos voltados para o teste físico durante a semana, com natação, corrida, musculação e treino funcional.

Sempre fui muito disciplinada e no treino físico também, pois sabia da importância. Eu treinava em dias de chuva ou de sol, totalmente saudável ou até adoentada, o que não recomendo, mas fazia parte de um rito que eu cumpria rigorosamente”, recorda a tenente.

Para Samara Dantas Pinheiro, o candidato ao concurso deve ter foco no seu objetivo para ter motivação durante a rotina de estudos diários. Além disso, ela deixa outras dicas para quem está buscando o sonho de ser bombeiro militar. “Cuidar do lado espiritual, independente de religião, já que nem sempre os resultados são como esperamos e isso abala o psicológico; alimentar-se corretamente, uma vez que isso interfere no rendimento tanto de estudos quanto de treinos; treinar todos os dias, independente da modalidade, porque o exercício físico reduz o estresse e aumenta a disposição; fazer um cronograma de estudos com metas diárias que devem ser cumpridas, pois a disciplina é a principal qualidade que o estudante para concurso tem que ter ou desenvolver; ler livros e/ou ver vídeos de otimização de estudos e memorização; ter fé e acreditar em si mesmo porque todo mundo é capaz, só depende de você. Simples assim”, finaliza.