Carreira: como fazer a escolha certa?

“Serei feliz nessa profissão?”, “Terei emprego naquela área?”, “Terei dinheiro e sucesso?”, “Serei valorizado pelos demais?” Essas são dúvidas comuns entre aqueles que estão vivenciando a fase de escolha de carreira ou mesmo em transição.

Como observa Nayana Ferreira, psicóloga da Central de Carreiras da Universidade de Fortaleza (Unifor), não só o número de profissões cresce e o mercado se torna cada vez mais competitivo e exigente, como o interesse por várias áreas contribui para aumentar a dúvida quanto à carreira. Mas há meios e estratégias para encontrar as respostas que os jovens indecisos procuram. “Podemos destacar que a família é influência fundamental nesse processo, assim como os amigos e o meio social cultural que ele está inserido”, afirma a especialista.

Para a psicóloga Roberta Maria Fernandes Cavalcante, professora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, até a economia do País pode influenciar na decisão por determinada carreira. Mas, segundo ela, os indecisos podem se tranquilizar, porque não existe escolha certa ou errada. “Existe uma escolha possível diante da imaturidade, do seu autoconhecimento, do conhecimento que se tem da realidade ocupacional”, defende. “Precisamos desconstruir essas questões que o jovem traz do receio de escolher a profissão errada e achar que essa profissão é para a vida toda”, acrescenta.

Outro mito por trás da escolha da carreira é a representação social distorcida que se tem da profissão, como a crença de que determina das atividades podem levar ao sucesso. “Não necessariamente a profissão vai levar ao sucesso, mas você, enquanto profissional, sua formação. Eu acredito que isso tudo distorce e faz com que o jovem fique com mais ansiedade e insegurança nesse processo de escolha profissional”, pondera Roberta Maria Fernandes Cavalcante.

Como escolher

Para especialistas, ter contato com a realidade das profissões é uma das estratégias para ajudar na escolha. Associado a isso, conhecer universidades e os cursos que oferecem também pode ajudar. “Quanto maior a quantidade de cursos universitários que você conhecer, maiores suas chances de encontrar um que se adeque aos seus interesses. Por isso, conheça as universidades e os cursos que elas oferecem, participe de eventos, entreviste profissionais da sua área de interesse, tenha um dia ‘na pele’ deles. Assim, você entenderá melhor sobre o mercado, vai se perceber exercendo aquela função, deixando de lado o imaginário das representações da época da escola”, indica Nayana Ferreira.

O apoio da família e dos amigos também conta e são eles que, muitas vezes, exercem forte influência sobre as escolhas, seja de forma positiva ou negativa. “É sempre bom ouvir opiniões, mas não deixe que seus pais ou familiares próximos façam com que você escolha determinada carreira por causa deles”, orienta a psicóloga.

Buscar autoconhecimento também é fundamental neste momento. “Entenda quem é você, do que gosta, quais são seus pontos fortes, quais são as disciplinas escolares em que você se diferencia e quais você mais gosta. Com base nisso, poderá identificar qual área tem uma conexão maior com o seu potencial. Busque analisar isso para diminuir a quantidade de carreiras que você pode seguir. Dessa forma, a escolha da profissão acontecerá gradualmente”, afirma Nayana Ferreira.