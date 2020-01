Bom começo: vagas abertas no Ceará e no Sudeste

Universidade Federal do Ceará (UFC) – cargos técnico-administrativos

Está aberto edital da Universidade Federal do Ceará (UFC) para o preenchimento de cargos técnico-administrativos em educação. No total são 26 vagas, para lotação nos campi de Crateús, Fortaleza, Quixadá e Russas. As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro de 2020, no site ccv.ufc.br. As taxas custam R$ 90 (Ensino Médio) e R$120 (Superior).

Para todos os cargos, o concurso da UFC terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de redação oficial, classificatória, somente para assistente em administração; e de prova prática, classificatória, para as funções de analista de tecnologia da informação, roteirista, técnico de laboratório e técnico em eletroeletrônica.

Podem disputar as funções de assistente em administração (1 vaga), técnico em eletroeletrônica (1) e técnico de laboratório nas áreas de geologia (1), mecânica dos solos (1), meio ambiente (2), lavra e planejamento de minas (1), sistemas computacionais (1), design digital (1) e construção civil (1) os candidatos com Ensino Médio e/ou curso técnico (salário inicial de R$ 2.904,96).

Para nível superior, as vagas são de administrador (6), arquivista (2), analista de tecnologia da informação/processos de negócio (1), assistente social (2), bibliotecário/documentalista (1), pedagogo (2), roteirista (1) e nutricionista (1), com remuneração de R$ 4.638,66.

Marinha – Escolas de Aprendizes-Marinheiros

A Marinha está admitindo candidatos para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros em 2020. No total, são 900 vagas para serem preenchidas, por meio de concurso público. O certame tem inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro de 2020, somente pela internet, no endereço ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de participaçãoé de R$ 25.

Os inscritos no concurso Marinha serão avaliados em prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliações complementares, de caráter eliminatório. Interessados em ingressar nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros devem ser do sexo masculino, possuir Ensino Médio completo, ter idade entre 18 e menos de 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2021, e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. Além disso, não pode ser casado ou terunião estável durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

Aeronáutica – Sargento (EAGS)

O mais recente concurso da Aeronáutica visa o preenchimento de 156 vagas de sargento em 10 diferentes especialidades: eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia. A remuneração durante a formação é de R$1.343,75 – valor que passa para R$ 5.559,15 após o curso, para a patente de terceiro sargento. Os candidatos às vagas precisam ter nível médio ou técnico, e idade entre 17 anos e 25 – até 31 de dezembro do ano da matrícula. Os menores de 18 anos precisam ser autorizados pelos responsáveis para realizar as provas escritas. A prova está marcada para o dia 26 de abril. Todos os detalhes do concurso para sargento da Aeronáutica estão no site https://ingresso.eear.aer.mil.br/, onde devem ser feitas as inscrições.

Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP)

Preencher três vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva de pessoal, é o objetivo do concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP). Uma das oportunidades destina-se ao cargo de técnico em comunicação e processamento de dados judiciário (desenvolvedor) e as outras duas para a carreira de analista em comunicação e processamento de dados judiciário (analista de redes). Para o posto de técnico, é preciso possuir Ensino Médio completo. A remuneração inicial é de R$5.930,73. O cargo de analista requer profissionais com formação superior completa em qualquer área, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições vão até o dia 2 de março de 2020. Os interessados deverão preencher a ficha cadastral no site da banca organizadora, a Fundação Vunesp (vunesp.com.br), onde há todos os detalhes do certame.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – professor

O mais novo concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai selecionar professores nas classes adjunto, assistente e auxiliar. No total, serão 114 vagas, com remunerações que partem de R$ 2.442,66 e chegam a R$ 9,6 mil mensais (também são oferecidos auxílio-alimentação, auxílio-pré-escola, auxílio-transporte e auxílio-saúde). Os interessados em participar do concurso devem ter graduação na área de atuação, especialização ou titulação em nível de mestrado ou doutorado.

São diversas áreas do magistério, como Desenho, Materiais de Construção, Sistemas de Potência, Construção Civil, Trabalho e Formação Politécnica, Projeto Urbano, Engenharia de Processos e Segurança de Processos, Tecnologias da Indústria Química Inorgânica, Sistemas de Energia e Máquinas, entre outras. Todos os detalhes do concurso da UFRJ estão no site da instituição (https://concursos.pr4.ufrj.br/), onde devem ser feitas as inscrições, até o dia 17 de março de 2020. As taxas para se candidatar variam de R$ 70 a R$ 200, de acordo com a classe e a carga horária escolhida. O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova didática e avaliação de títulos.

