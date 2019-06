Atento aos detalhes

Ele planeja e executa festas, reuniões, cerimônias, encontros sociais e profissionais, quer sejam de natureza pública ou privada. Cada detalhe dessa preparação importa. É por isso que entregar a organização de um evento nas mãos de um profissional experiente diminui muito os riscos de ter dor de cabeça. Saiba mais sobre esse profissional

e como ele atua para o sucesso de um evento.

Cenário oportuno

Nos últimos dois anos, o Ceará obteve um aumento de cerca de 60% de sua demanda turística, refletindo diretamente no segmento de eventos. O dado, citado por Cíntia Araújo Oliveira, Consultora do Senac Ceará na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer, indica um mercado em que novas oportunidades estão surgindo, tanto de emprego como de investimentos. “Os hotéis são um exemplo. Eles estão investindo em espaços para eventos, pois possibilitam que agreguem cada vez mais serviços aos seus clientes”, destaca a consultora.

O mercado é amplo e atende desde empresas organizadoras de eventos técnico-científicos, como feiras e exposições, eventos culturais e de entretenimento, locais como buffets, meios de hospedagens, shoppings, instituições públicas, privadas e demais estabelecimentos que promovem eventos corporativos, sociais, esportivos, religiosos e até empresas de comunicação que atuam com eventos como ferramentas de marketing.

Atuando como Pessoa Física ou Jurídica, o organizador de eventos planeja, organiza e executa ações relacionadas a eventos públicos e privados de diversas classificações e tipologias. Trabalha com horários flexíveis, inclusive finais de semana e feriados. Contar com uma boa rede de contatos auxilia o seu trabalho, que requer bom relacionamento com clientes, fornecedores e outros profissionais da área.

Dependendo da atividade contratada e do tipo de evento, além de atuar como organizador com cargos de coordenação e de assistentes, os profissionais do setor trabalham como produtores ou até mesmo assessorando tecnicamente o planejamento e a contratação dos demais serviços necessários, bem como na logística do evento - antes, durante e após sua realização. “Ainda temos diversos profissionais que estão se destacando como autônomos, prestando serviços de assessoria e cerimonial para eventos sociais, como casamentos e outras celebrações”, acrescenta Cíntia Araújo Oliveira.

Atuações

Mas existem diferenças entre as funções do organizador, do produtor e do promotor de eventos, como explica a consultora. “A cargo do organizador do evento está todo o trabalho de planejamento e detalhamento do projeto do evento e o gerenciamento das atividades necessárias para sua concretização. Além de orientar, produzir, gerenciar e

acompanhar os resultados obtidos, um bom organizador de eventos deve sempre garantir a satisfação e a segurança do seu público e empresa cliente mediante um evento de qualidade”, explica.

Toda a execução daquilo que ficou definido previamente pelo organizador cabe ao produtor do evento. “É o produtor (ou a entidade responsável pela produção) que toma as providências, faz compras, contrata serviços, enfim, materializa o evento, naquilo que diz respeito à estrutura física e regularização e adequação às normas e legislação necessárias ao evento. A contratação de atrações e demais necessidades jurídicas também são incumbências do produtor”, salienta Cíntia Araújo Oliveira.

Já o promotor de eventos atua especificamente na execução de ações promocionais, como ativação e destaque de marcas, negócios e eventos em geral. “Ele atua como um representante dos seus clientes, expõe e propaga a imagem do evento para o seu público-alvo de forma a atrair convidados e participantes”, afirma a especialista. Além disso, acrescenta, esse profissional é responsável pelo desenvolvimento e distribuição de brindes, prêmios, sorteios e materiais promocionais que se relacionam ao evento que está promovendo.

Para atuar no setor, a formação específica nem sempre é exigida. Todavia, contratar profissionais ou empresas sem experiência ou qualificação pode ser um risco. “São atividades que exigem um denso conhecimento sobre as especificidades do negócio. As técnicas e ferramentas apreendidas durante uma formação são o caminho mais eficiente e impactam diretamente no resultado do evento”, argumenta.