Aprendizado valioso

Uma das vagas de trabalho mais cobiçadas de universitários e recém-formados, o cargo de trainee em uma empresa é muito promissor para quem deseja começar a carreira numa grande companhia. Isso porque o trainee não será apenas treinado para exercer uma função, mas capacitado para uma futura liderança ou cargo estratégico. Saiba mais detalhes do programa e confira as vagas abertas.

Porta de entrada

Quem sonha em trabalhar em uma grande organização e já está finalizando a graduação ou acabou de se formar, deve ficar atento às chamadas de inscrições para trainee. A palavra de origem inglesa significa “aprendiz” ou “em treinamento”, mas quem se candidata a uma vaga dessas no Brasil sabe que é o tipo de experiência que tem um peso maior no currículo profissional de quem está começando.

Além de ser uma excelente oportunidade de entrar no mercado de trabalho na área de formação, o cargo de trainee tem muitas vantagens em relação ao estágio comum. Geralmente, a experiência proporciona um job rotation ou rotação entre diversas áreas, treinamentos na empresa – às vezes até fora do Estado ou País – contato com lideranças, muitos desafios e crescimento acelerado em projetos importantes da companhia. O salário também costuma atrair, visto ser acima da média para jovens iniciantes na carreira.

Como trainee, o jovem terá a oportunidade de conhecer aatuação da empresa de forma completa, tendo que tomar decisões baseadas não apenas na realidade de uma área, mas olhando a organização como um todo e o mercado. Vale ressaltar que a cobrança também é maior nesse tipo de treinamento, pois as empresas normalmente têm expectativas altas em relação à entrega do trabalho.

Pré-requisitos

Em geral, as empresas costumam abrir seleção para trainee para universitários do penúltimo e último ano ou recém-formados em até dois anos. Algumas relacionam os cursos e áreas da empresa e outras não. O inglês é o idioma mais solicitado e o candidato deve ter, no mínimo, o nível intermediário. Entre as competências desejadas, trabalho em equipe, capacidade de resolução de problemas, comunicação assertiva e conexão com o propósito da empresa estão entre elas.

Os processos seletivos geralmente têm inscrições em plataformas on-line. Nas fases iniciais, os testes também podem ser on-line, com provas de inglês, raciocínio lógico e atualidades, por exemplo. Apresentação pessoal, vídeo entrevista ou entrevista por meio do Skype também podem fazer parte do processo, assim como dinâmica de grupo (presencial ou on-line). Por fim, entrevista com gestores.

Muitas vagas também são abertas em empresas com atuação internacional, abrindo portas para o trainee trabalhar fora do País. Ou seja, disponibilidade para mobilidade pode fazer parte dos requisitos, a começar da seleção. Alguns processos seletivos exigem a presença do candidato, o que pode necessitar custos com deslocamentos. No entanto, o investimento pode valer a pena. Confira alguns processos seletivos para trainee abertos neste mês Inscrições abertas para Trainee.

Manpower Staffing

Área: Recursos Humanos

Atuar na área de RH apoiar o setor administrativo, atuar no treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Requisito: Inglês nível avançado, cursando último ano de Administração, Psicologia ou RH ou recém-formado.

Salario: R$ 4.000 mais benefícios

Inscrições até dia 14/7

Fonte: www.vagas.com.br

Heineken

Áreas: Recursos Humanos e

Vendas Campo & Distribuição

Requisitos: Total mobilidade durante e após o programa, ter, no mínimo, dois anos de experiência profissional que pode incluir período de estágio e/ou vaga efetiva em pequenas, médias ou grandes empresas, inglês avançado ou fluente, graduação nível bacharelado completa em qualquer curso, desde que formado entre julho de 2015 julho de 2017 e aprovação nos testes online (escala de crenças, teste de lógica e teste de inglês).

Inscrições até dia 15/7

Fonte: www.99jobs.com

Lojas Americanas

Programa com duração de 12 meses, sendo a primeira metade job rotation e a segunda metade alocação em uma unidade de negócio. Requisitos: Graduados (sem especificar curso) entre julho/17 e julho/19, com disponibilidade para morar no Rio de Janeiro (RJ). Pós-graduação, MBA ou Mestrado será um diferencial.

Inscrições até dia 15/7

Fonte: https://talentos.lasa.com.br/trainee/

Santander

O programa tem um ciclo que dura 12 meses. Durante esse período, o trainee terá três rotações em áreas/empresas distintas, com projetosdesafiadores em cada uma delas; mentoria individual com executivos do banco. Ao final do programa, os cinco trainees que apresentarem a melhor performance serão premiados com uma bolsa de estudo para um curso de Empreendedorismo na Babson College – EUA.

Requisitos: É necessário ter inglês avançado e graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019. A seleção será realizada em todo o Brasil com candidatos que tenham possibilidade de residir em São Paulo.

Inscrições até dia 12/8

Fonte: www.grupociadetalentos.com.br/ traineesantander