Amplas possibilidades

A eleição de Fortaleza como “Cidade Criativa do Design”, chancela concedida pela Unesco, coroa o potencial que já é conhecido dos cearenses: a criatividade. Na área de moda, por exemplo, Fortaleza é um polo industrial têxtil, além de ser considerada a quarta capital do país em número de estabelecimentos de design, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, ocupando a terceira posição entre as capitais brasileiras em número de empregos formais nesse setor.

Nesse contexto, o profissional de Design de Moda encontra um campo vasto de atuação e um mercado que não para de crescer no Estado. O setor da moda é crescente e promissor para quem busca oportunidades de trabalho nessa área, seja como empreendedor, seja como profissional contratado.

Caminhos no design de moda

Estilista, consultor de imagem, modelista, comprador de moda, vendedor, produtor de moda, fotógrafo de moda, gestor. Esses são apenas alguns caminhos que os profissionais podem seguir no ramo da moda. Quem busca o curso de Design de Moda, por exemplo, pode acabar entrando com a expectativas de atuar com a parte de criação, mas se depara com um leque de possibilidades de atuação. Uma opção que vem se destacando no setor da moda é a de modelagem. Como observa a professora Ana Cláudia Rodrigues, Coordenadora do curso de Design de Moda da Universidade de Fortaleza (Unifor), a função do modelista é tão importante para empresa que, em um cenário de redução de quadro de funcionários, dificilmente ele é cortado, pois tem papel fundamental no funcionamento de todo o desenvolvimento do produto.

Outro campo promissor para os profissionais de design de moda é o marketing. “Normalmente, os donos de empresas estão preferindo os profissionais que terminaram design de moda para trabalhar com o marketing, porque eles conseguem ter a visão de todo o processo”, salienta Ana Cláudia Farias.

Como se destacar

Diante de tantas possibilidades de atuação, o profissional precisa saber identificar a oportunidade certa para o seu perfil de trabalho. Para a professora Ana Cláudia Farias, o aluno deve aproveitar cada chance de experimentar as mais diversas áreas do setor de moda. “Não tenha preconceito contra segmento, contra nenhum tipo de trabalho, porque você vai descobrindo as possibilidades que cada setor pode trazer”, aconselha. A dica para quem está pensando em iniciar a carreira de designer de moda é buscar conhecer e interagir em vários ambientes em que está inserido, desenvolvendo, criando, gerenciando ou operacionalizando várias etapas da cadeia produtiva da moda. “É possível trabalhar com diversos setores, na parte mais empreendedora de montar seu próprio negócio, pode trabalhar com área de criação, pode trabalhar com marketing de moda, com produção de moda, com a parte de modelagem. O perfil deste profissional é transformar ideias em produto de moda. E sempre com a visão crítica, inovadora e sustentável”, ensina Ana Cláudia Farias. Para a professora, o profissional dessa área precisa ter visão ampla, pensar a moda como um todo e no ambiente socioeconômico para poder responder as expectativas do público-alvo, além de se desafiar a pensar na questão sustentável. “É preciso pensar na questão dos resíduos, qual a carga cultural do que está sendo desenvolvido. Esse profissional tem que ter essa visão ampla de todo processo para trabalhar e interagir em várias partes do trabalho”, completa.

Oportunidades de atuação no campo da moda

Área: Imagem de Moda

Foca no visual e na mensagem que as pessoas querem transmitir a partir do que vestem.

Profissões: consultor de imagem, personal stylist, stylist, visagista.

Área: Desenvolvimento de Produto/Coleção

Estuda tendências, cores, perfil da marca e estação para a criação da coleção.

Profissões: designer de moda/estilista, assistente de estilo ou assistente de estilista, modelista, piloteira, modelo de prova.

Área: Planejamento, Programação e Controle da Produção (PCP)

Desenvolve o produto em larga escala para ir ao ponto de venda.

Profissões: compradora de moda, assistente de compras, assistente de PCP, gerente de produção.

Área: Negócios de Moda

Atua como gestor na cadeia de produção, distribuição, divulgação e comercialização da moda.

Profissões: marketing de moda, gerente de marketing de moda, vitrinista, visual merchandiser, supervisor de lojas.

Área: Produção de Moda

Produção de desfiles, catálogos, editoriais de revistas e campanhas publicitárias.

Profissões: fotógrafo, assistente de produção de moda, produtor de moda, figurinista, produtor de desfile, jornalista de moda.

Área: Aca dêmica de Moda

Atua em cursos técnicos, superiores e cursos livres.

Profissões: professor, coordenador de curso de moda.