Amplas possibilidades

Há oportunidades de concursos públicos abertos na Universidade Federal do Ceará (UFC), na Marinha, na Prefeitura de Juazeiro do Norte, na Aeronáutica e no Tribunal de Justiça do Estado.



Marinha: inscrições terminam amanhã

Terminam nesta segunda, dia 1° de abril, as inscrições para o concurso da Marinha destinado a preencher 64 vagas de engenheiros e arquitetos, sendo duas voltadas aos profissionais graduados em arquitetura e urbanismo e as demais chances estão distribuídas entre as seguintes especialidades de engenharia: cartográfica (2), civil (6), de materiais (2), de produção (4), de sistemas de computação (4), de telecomunicações (4), elétrica (8), eletrônica (6), mecânica (13),

mecatrônica (2), naval (7) e química (4). Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos com até 35 anos em 1º de janeiro de 2020, ano de início do curso de formação.

As inscrições podem ser feitas mediante cadastro no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O valor da taxa é de R$ 126. A primeira fase do concurso envolverá prova objetiva e redação, enquanto a segunda será uma avaliação discursiva e tradução de texto em inglês. Os exames estão previstos para maio e julho, respectivamente.

Universidade Federal do Ceará oferece 15 vagas

A UFC está com inscrições para o preenchimento de 15 vagas no concurso que visa selecionar técnicos-administrativos da instituição. Do total de vagas, 13 são para Fortaleza e 2 para Crateús. As vagas de nível médio/técnico são para os seguintes cargos: operador de câmera de cinema e TV (Fortaleza), Técnico de audiovisual (Fortaleza), Técnico de laboratório/informática (Fortaleza), Técnico de laboratório/microbiologia do solo (Fortaleza), Técnico de laboratório/movimento humano (Fortaleza), Técnico de laboratório/zoologia de invertebrados marinhos (Fortaleza), Técnico em agropecuária (Fortaleza), Técnico de tecnologia da informação (Fortaleza), Técnico em alimentos e laticínios (Fortaleza), Técnico de nutrição e dietética (Fortaleza), Tradutor-intérprete de linguagem de sinais (Fortaleza), Técnico de laboratório/ mineração (Crateús) e Técnico de tecnologia da informação/ desenvolvimento de sistemas (Crateús).

Já para o nível superior, os cargos são os de Psicólogo/ Saúde Pública (Fortaleza) e Psicólogo/Clínica (Fortaleza). Os salários são de R$ 4.638,66 para nível superior e R$ 2.904,96 para níveis técnico e médio. Os interessados devem se inscrever unicamente pelo site http://ccv.ufc.br/ até 23h57min do dia 7 de abril. A

taxa custa R$ 120 (nível superior) e R$ 90 (níveis médio e técnico).



Concurso TJ/CE: concurso com 100 vagas para juízes

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está com inscrições para preencher 100 vagas de juiz leigo no sistema de juizados especiais do Estado do Ceará, na condição de auxiliares da justiça. Os candidatos devem possuir nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, dois anos de experiência jurídica.

O certame será constituído das seguintes avaliações: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova dissertativa (eliminatória e classificatória); e análise de títulos (classificatória). As provas objetiva e dissertativa ocorrerão no dia 12 de maio de 2019, em Fortaleza, no turno da manhã, e terão duração de quatro horas (8h às 12h).

As inscrições serão recebidas até as 16 horas do dia 11 de abril, exclusivamente pela internet, pelo site da banca organizadora, o Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). O valor da taxa é de R$ 60.

Jijoca de Jericoacoara: inscrições até 11 de abril

Com remunerações entre R$ 998 e R$ 10.200, o certame oferta 71 vagas na Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, sendo 5 para nível fundamental, 25 para o médio e 41 para superior.

O formulário para inscrição está disponível no endereço http://www.crescerconcursos.com.br. As taxas são de R$ 62,50 (nível fundamental), R$ 85 (médio) e R$ 137,28 (superior). Para mais informações, a empresa examinadora pode ser contatada pelo telefone (86) 3303-3883.



Marinha tem certame para Nível Superior

A Marinha está com inscrições abertas para o preenchimento de 32 vagas no seu Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T) e nos Quadros Complementares de Oficiais (QC). Voltadas a candidatos de ambos os sexos, as oportunidades no Corpo Auxiliar são para as áreas de ciências biológicas (1), comunicação social (2), direito (4), estatística (2), informática (6), meteorologia (1), oceanografia (1), pedagogia (4), psicologia (1), serviço social (1) e segurança do tráfego aquaviário (2).

As oportunidades para os Quadros Complementares são exclusivas a homens. Há chances para oficiais da Armada e dos Fuzileiros Navais. O edital disponibiliza postos para graduados em diversas áreas de engenharia, nas especialidades de concentração em eletrônica (2), máquinas (2) e sistemas de armas (2). Além disso, está em disputa uma vaga para a área de educação física.

As inscrições podem ser feitas até 12 de abril pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. As taxas custam R$ 126 (vagas no CP-T) e R$ 127 (QC).



Aeronáutica: inscrições até 23 de abril

O novo concurso da Aeronáutica oferta 180 vagas no curso preparatório de cadetes do ar do ano de 2020. Do total de vagas, 160 são para homens e 20 para as mulheres. Candidatos interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de Ensino Fundamental, não ter menos de 14 anos e nem completar 19 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

As inscrições serão recebidas entre os dias 4 e 23 de abril de 2019, exclusivamente pela internet, pelos sites do Comando da Aeronáutica (www.fab.mil.br) e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (http://ingresso. afaepcar.aer.mil.br). O exame será aplicado no dia 7 de julho de 2019 nas cidades de Belém, Barbacena (MG), Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Pirassununga (SP), Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Boa Vista

e Porto Velho.



Prefeitura de Juazeiro do Norte tem edital para 1.815 vagas

O novo edital do concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte prevê a ocupação de 1.815 vagas imediatas e 5.489 de cadastros de reserva, distribuídas entre cargos de Ensino Fundamental incompleto e completo, Ensino Médio, Técnico e Superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 7.000.

As inscrições podem ser até 25 de abril, apenas via internet, pelo site www.cetrede.com. br. O valor da taxa é de R$ 65 para os cargos de nível fundamental; R$ 85 para os cargos de níveis médio e técnico e R$ 125 para os cargos de nível superior. A prova objetiva para todos os cargos deve ser realizada no dia 26 de maio.



Músicos têm vagas no concurso da Marinha

O concurso da Marinha oferta 40 vagas de músico para admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. As inscrições começam nesta segunda, dia 1° de abril, e se encerram no dia 29 deste mês. A taxa é de R$ 74. As oportunidades estão distribuídas dessa forma: clarinete baixo Bb - clarone (1 posto); clarinete em Bb (7); contra baixo acústico (1); fagote (1); flauta transversal (1); oboé (1); saxofone alto (3); saxofone tenor (2); trompete em Bb (5); trompa (2); trombone tenor (4); eufônio Bb (2); tuba em Bb (4); violoncelo (1); e percussão - bateria completa (5).

Podem participar da seleção candidatos de ambos os sexos com Ensino Médio, idade entre 18 e 24 anos (em 1o de janeiro de 2020) e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m. As inscrições podem ser feitas pela internet (www.marinha.mil.br/cgcfn) ou pessoalmente.

Os aprovados no concurso da Marinha 2019 realizarão o treinamento na condição de praça especial. O curso tem duração média de 18 semanas e ocorre no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro.

Ao longo da formação, os recrutas recebem uniforme, alimentação e assistência médico-odontológica, além de auxílio financeiro na faixa de R$ 1.100. Após a graduação, os músicos serão nomeados terceiro sargento, com salário mensal acima de R$ 3.800, e poderão servir em qualquer unidade da Marinha no território

nacional, de acordo com o edital.



