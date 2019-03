Amor, talento e motivação

Seis horas do dia trabalhando, oito, às vezes até mais. Diante dessa rotina, como conseguir motivação para acordar diariamente e encarar mais um período de trabalho? “Vejo pessoas desesperadas para chegar a tão sonhada sexta-feira. Para elas, a segunda-feira é uma catástrofe”, observa a psicóloga Silviane Mascarin, que também tem formação em Gestão Empresarial, Coaching Psychology, Orientação Profissional e Carreira e outras áreas correlatas do Desenvolvimento Humano.

De acordo com a especialista, é possível a qualquer pessoa viver de forma mais feliz e realizada, pondo em prática todos os seus talentos e distribuindo-os no dia a dia. “A motivação está dentro de cada um. Se você escolheu estar neste determinado trabalho, é de se esperar que haja motivação da sua parte. Tudo que fazemos bem feito, com zelo e amor, é bem visto, e o ambiente de trabalho muda! As pessoas são mais recíprocas, há mais harmonia e você consegue lidar com os desafios diários com mais leveza”, ressalta a psicóloga.

Mas então, como manter a motivação no trabalho?

Dia a dia mais feliz

Quando determinada tarefa faz sentido para você, é muito fácil encontrar motivação para realizá-la, indica Silviane Mascarin. “Procure entender e buscar o sentido disto ou daquilo para você. O propósito pessoal de realizar esse trabalho é tão importante quanto o valor financeiro que ele traz. Quando se escolhe o trabalho que se encaixa em você, o dinheiro é consequência certa! Quando se realiza um trabalho com amor e talento, a motivação está embutida no seu dia a dia. É natural”, frisa.

Outra dica da profissional é pesquisar sobre a empresa antes de enviar o currículo. Escolha você a empresa onde quer trabalhar. Conecte-se a ela antes mesmo de ela se conectar a você. “Os valores, a missão, as pessoas, as regras, as atividades, a localização, a carga horária, os benefícios e o salário que a empresa oferece precisam estar alinhados ao seu querer”, enfatiza Silviane Mascarin. “Tem que valer a pena. Se não valer, não vá. Lembre-se: a escolha é sua em primeiro lugar”, salienta.

Ambientes

Silviane lembra que é necessário ter felicidade dentro e fora da empresa. Por isso, ela sugere atividades extras ao trabalho, como estudo e afazeres domésticos. Um hobby auxilia muito a pessoa a desfocar das tarefas diárias, comenta a psicóloga. “Procure até encontrar. Escuto demais a ‘desculpa’ de que não há tempo de realizar hobbies. Acredito numa agenda bem definida e que nós temos o controle do nosso tempo”, defende a profissional.

Silviane Mascarin Paulo Walraven/Divulgação

Outra dica de Silviane é ter amizades no ambiente de trabalho. Amizade é conexão, não adianta você forçar. Amizade forçada doerá tanto quanto um sapato apertado, acrescenta. Por fim, o autoconhecimento é um forte aliado para a automotivação. “Quanto mais você se conhece, mais saberá o que tem conexão com você. Isso ajudará em tudo na sua vida, pois muitas vezes também estamos desmotivados devido a problemas externos ao trabalho”, contextualiza.

Porém, mesmo estando motivados, ela diz que sempre haverá algumas tarefas mais desafiantes para cada um de nós. “Elas devem ser sempre a prioridade. Busque formas de executá-las de maneiras diferentes. Procure ajuda! Estude para melhorar a performance e a execução”, orienta a psicóloga.

Dicas para gestores

Aos empregadores, a dica de ouro de Silviane Mascarin é que busquem sempre se aperfeiçoar por meio de bons cursos, processos terapêuticos, coaching e/ou mentoring, com pessoas bem indicadas. Além disso, que procurem métodos para se conhecer, para levantar sua autoestima e alcançar maior produtividade.

Opinião

“Quando se percebe que ali não é mais o lugar ideal para trabalhar, orientamos para se ter calma. Não adianta simplesmente pedir demissão ou fazer o trabalho mal feito para forçar uma demissão. Existe a palavra planejamento. Quando a pessoa está infeliz, triste, sem motivação, com várias doenças que a impedem de viver o melhor que a vida tem para oferecer, é o momento de solicitar ajuda profissional. Acredito que essa ajuda será como uma lanterna iluminando para um novo caminho. Nesses processos, a pessoa ‘descobre’ competências, habilidades, talentos e atitudes que possui e também traça estratégias para trilhar esse novo caminho com mais segurança e firmeza. O mais lindo é a tomada de consciência de que é necessária a mudança. Às vezes, o simples fato de identificar uma coisa específica que a incomoda já faz toda a diferença e a pessoa nem necessita de uma mudança mais drástica.”

Silviane Mascarin (foto ao lado), psicóloga com formação em Gestão Empresarial, Coaching Psychology, Orientação Profissional e Carreira e outras áreas correlatas do Desenvolvimento Humano.