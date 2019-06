Amigo da voz

Tão importante quanto saber se comunicar é cuidar do maior instrumento de comunicação do ser humano: a voz. Usá-la da maneira correta, além de garantir uma boa performance para os profissionais, evita danos causados pelo mau uso. Nesse sentido, o coach de voz orienta sobre a melhor forma de usar a voz para se chegar à sonoridade desejada.

“O coach vocal é o profissional da voz que atua na resolução de maneira direta, apontando para um objetivo específico, seja ele a produção vocal de um show, preparo vocal para audições em espetáculos ou mesmo direção de gravação em estúdio”. A explicação é do coach de voz Breno Rodriguez, professor de canto da Duetos Escola de Música. “O coach direciona o cantor diante da sua dificuldade vocal, a melhor maneira de chegar à sonoridade desejada, por meio de ajustes vocais refinados, feitos com base em fisiologia e percepção sonora”, completa.

De acordo com Breno Rodriguez, o coach de voz deve ter conhecimento em teoria musical e tocar um instrumento de acompanhamento para dar suporte ao aluno. É fundamental que o profissional conheça com profundidade as bases fisiológicas e fisiopatológicas da voz. “O coach trabalha utilizando os conhecimentos do estudo da fisiologia vocal, o que traz objetividade ao resultado esperado. No entanto, com o conhecimento em teoria musical e sonoridades, o som produzido pelas pregas vocais ganha interpretação e cor. É uma união de duas coisas importantes para o cantor: o conhecimento da musculatura que ele utiliza para exercer determinado som e o tratamento que ele dá para cada nota utilizando sentimento”, explica Breno Rodriguez, estudante do último semestre do curso de Fonoaudiologia.

Breno Rodriguez: trabalho é totalmente personalizado

O professor conta que a profissão de coach o atraiu pela versatilidade e ao mesmo tempo a objetividade com que o coach chega a um determinado resultado. “É um trabalho totalmente personalizado”, observa. “O coach trabalha com estratégias vocais baseando-se em como o público receberá aquele som, como atingir de maneira funcional as pessoas que irão ouvir. O corpo canta e fala de uma maneira completa, então a função do coach é trabalhar um direcionamento vocal dentro da subjetividade daquele profissional. Trazer emoção em fazer o corpo conversar com o som, e, juntos, transmitirem suas sensações”, sintetiza.

Público

Cantores e atores são os profissionais que mais buscam o auxílio do coach de voz, aponta Breno Rodriguez. O atendimentoé direcionado pelo coach de acordo com a disponibilidade do aluno. “Contratado o pacote, partimos para a análise do produto e da proposta, e é aqui que traçamos a meta e criamos as estratégias vocais e como chegar. Então, a partir da primeira aula, já começamos um trabalho intenso de correção, direção e construção do objetivo vocal”,explana.

Às vezes, o atendimento contratado é para ser feito em uma única aula. Neste caso o processo é mais intenso para se chegar ao resultado. “A ideia é dar comandos diretos, quer sejam musculares, sonoros, objetivos ou subjetivos ao aluno, para que ele consiga produzir determinado som com interpretação ou alcançar notas que ele jamais imaginou alcançar de maneira fácil e sem esforço vocal”, diz.

Para Breno Rodriguez, a profissão de coach de voz é promissora no mercado local, uma vez que, na sua visão, a arte tem crescido na cidade. “Hoje, o artista está mais preocupado com o resultado estético daquilo que vai apresentar para o público. Temos ganhado muito mais visibilidade. Por isso, precisamos elevar o nível das nossas apresentações, levando ao nosso público um trabalho minuciosamente ensaiado”, finaliza.