Acesso às redes sociais exige planejamento

Deixar de acessar as redes sociais é quase impossível para a maioria das pessoas. Em algum momento do dia será necessário checar mensagens ou e-mails, e é inevitável aquela conferida no que seus amigos e contatos estão fazendo ou postando. Até aí, nenhum problema – afinal, é saudável manter amizades e estar em contato com quem se gosta. No entanto, quando essa prática se torna recorrente e sem controle, pode comprometer a preparação para concursos públicos e outras provas e avaliações importantes.

De acordo com dados da GlobalWebIndex, empresa de pesquisa de mercado que fornece dados de criação de perfil de consumidor em todo o mundo, os internautas no Brasil passam em média 3 horas e 34 minutos do dia em seus perfis do Facebook, Instagram, vendo vídeos no YouTube etc. Esse comportamento levou os usuários de internet ao 2º lugar no ranking mundial de gasto com tempo na internet – o Brasil fica atrás apenas das Filipinas.

A leitura de livros melhora o nosso raciocínio, a concentração e a nossa capacidade para tomar decisões, diz Eduardo Villela. Foto: Divulgação

Conforme o book advisor Eduardo Villela (foto acima), que assessora pessoas, famílias e empresas na escrita e publicação de seus livros, as redes sociais podem estar recebendo mais atenção das pessoas do que deveriam. “Aqueles cinco minutinhos entre uma reunião e outra, ou quando você chega do trabalho e corre para as redes sociais só para desestressar – esse tempo pode se tornar um iceberg de distrações”, afirma o especialista. “É claro que na vida conectada que temos atualmente são necessárias aquelas paradas para responder e-mails profissionais, mensagens da família no WhatsApp, postar conteúdos em blogues, canais no YouTube ou até alguma novidade no Instagram. Eu sei dessa importância e costumo incentivar os escritores que assessoro a se dedicarem (com moderação) a postarem conteúdos sobre seus livros e áreas de expertise. Mas é preciso cautela para que a atenção não se torne vício”, alerta Eduardo Villela.

Distração

Outra pesquisa reforça esse ponto de vista. Um levantamento do The Reading Agency – instituição de caridade que promove os benefícios da leitura entre crianças e adultos no Reino Unido – identificou que o uso obsessivo de aplicativos em smartphone tem impedido que as pessoas leiam mais livros: 66% dos entrevistados disseram que leriam mais se gastassem menos tempo nas redes; 55% dos adultos e 72% dos jovens ouvidos admitiram não ter autocontrole suficiente para não consultar seus aparelhos enquanto estão lendo livros.

Mas como sair dessa verdadeira cilada cibernética? “Uma das maneiras de fugir do vício é estabelecer uma meta diária de uso das redes sociais. Minha dica é separar alguns períodos do seu dia. Exemplo: checar seu celular por 20 minutos, a cada 3 horas, faz com que você gaste de uma hora e meia a duas horas diárias nessa atividade”, recomenda Eduardo Villela. “Isso significa ficar bem abaixo da média do país no uso desses aplicativos”, constata o especialista.

Outra sugestão de Eduardo Villela é aproveitar todos os momentos de tempo disponíveis para ler. “Está esperando para ser atendido em uma consulta? Carregue um bom livro impresso na bolsa ou mochila. Sempre cito a importância da obra em papel, pois, ao preferir essa versão, o usuário não vai se distrair com outros aplicativos ou alertas em seu smartphone, o que pode acontecer no caso do e-book”, observa o book advisor.

Aliado

Se você conseguir incluir esse hábito na sua rotina, pode ir além. Uma ideia interessante é criar um grupo de leitura com seus amigos. “Livros são ótimos para discussões em grupo: geram bons debates e resultam em insights e ideias para serem aplicados na vida pessoal e profissional, assim como um grupo de discussão de livros contribui para aproximar as relações, saindo da solidão virtual para uma interação gostosa no mundo real”, recomenda Eduardo Villela. “Usando táticas como essas é possível ler pelo menos um livro por mês”, garante.

Portanto, o smartphone não deve ser visto como um inimigo, mas como uma ferramenta de facilidade para o dia a dia. “Os estímulos intelectuais apresentados pelos livros também são necessários e não podem ficar de fora da nossa rotina. A leitura de livros melhora o nosso raciocínio, a concentração e a nossa capacidade para tomar decisões, como também desenvolve nossa sensibilidade, espírito crítico e repertório cultural”, finaliza o especialista.

Saiba mais

Dicas para gerenciar seu tempo em função das redes sociais:

. Estabeleça uma meta diária de uso das redes sociais. Dica: separe alguns períodos do seu dia; cheque o celular por 20 minutos, a cada 3 horas;

. Aproveite todos os momentos de tempo disponíveis para ler. Carregue sempre um bom livro impresso na bolsa ou mochila;

. Ao preferir a versão impressa, o leitor não vai se distrair com aplicativos ou alertas no smartphone, o que pode acontecer no caso do e-book;

. Crie um grupo de leitura com os amigos: livros são ótimos para discussões em grupo e para aproximar as relações.

Fonte: Eduardo Villela

Mais informações em www.eduvillela.com