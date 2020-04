10 dicas para ter um currículo atraente

Faz poucas semanas que o ano começou. Nessa época de renovação, vem a esperança para muitas pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. A expectativa para milhões de brasileiros é que a economia continue seu ritmo de crescimento e novas oportunidades de trabalho surjam. Para isso, é preciso levar em conta alguns aspectos, na hora de elaborar o seu currículo.

Roberta Valezio, People Experience Manager da Wavy – empresa especializada na experiência do consumidor (customer experience) do Grupo Movile – aponta 10 itens que podem fazer a diferença na hora de elaborar a sua apresentação para as empresas e os recrutadores em geral.

Ela aponta que dois pontos importantes para quem deseja uma nova oportunidade no mercado de trabalho são o layout e o resumo. Isso porque um currículo longo demais ou recheado de informações truncadas não vai despertar a atenção dos selecionadores.

“Os currículos funcionam como uma etapa eliminatória: quando avaliados, guiam entrevistas e podem ser ferramentas poderosas de marketing pessoal. Se bem elaborados, podem ser um passaporte para próximas etapas no processo seletivo. Caso contrário, são capazes até de eliminar a pessoa pretendente à vaga”, afirma Roberta Valezio.

Roberta Valezio: quando avaliados, currículos guiam entrevistas e podem ser ferramentas poderosas de marketing pessoal. Foto: Divulgação

Confira as orientações da gestora da Wavy para elaborar corretamente o seu currículo profissional.

Resumo

Em duas ou três frases, explique que profissional você é. Começo, meio e fim ligando sua formação e experiências com o que busca hoje. Mas, não é obrigatório, especialmente se você tiver uma parte de Interesses, Habilidades/ Competências. Entretanto, caso goste de apresentá-la, garanta que seja curta e que amarre com o seu momento atual.

Uma página apenas

A menos que sua experiência seja realmente muito extensa e intensa, o indicado é optar por uma página de currículo. Sucinto e visual. O grande problema de currículos imensos é que muito provavelmente o avaliador não vai ler tudo, e vai conseguir explorar somente uma das páginas durante a entrevista. Faça um esforço para que seja conciso.

Formação + experiências profissionais

Essa parte é obrigatória para os processos tradicionais. O que você fez ou estudou, elencando das experiências mais recentes para as mais antigas. Apresente o que fez, quando fez e onde fez.

Interesse

Crie uma seção de “interesses”. O ideal é que seja no canto esquerdo, logo abaixo dos dados ou no fim da página. Elenque os assuntos que você gosta, isso irá ajudar a chamar atenção. Há infinitas possibilidades que, combinadas de modos diferentes, podem dizer muito mais sobre o que você tem como objetivo e o que pode agregar para a empresa.

Competências e habilidades

Compor grandes blocos como “Idiomas” e “Informática” não é uma boa estratégia. Abrir um item de ferramentas e contar quais programas sabe utilizar, sempre acompanhado do seu nível atual, é o ideal. Para idiomas, se sua naturalidade é brasileira , não precisa colocar que fala português.

Outras experiências

Você trabalhou no negócio da família?, fez um trabalho não remunerado?, teve uma experiência extracurricular ou de vida diferente que te ensinou muita coisa? Coloque no currículo! Cada trajetória é única, valorize seus diferenciais, mesmo quando não são óbvios.

Layout

Não carregue o corpo e todos os títulos com mais tamanho, negrito, itálico e sublinhado. Fica feio e poluído. Escolha no máximo dois, coloque o conteúdo com alinhamento e defina uma fonte única para todo o arquivo. Um título pode ser combinado com uma fonte um pouco maior, ou palavras em caixas altas combinadas com o uso do negrito ou do sublinhado.

Preto e branco

Não é necessário que seu currículo seja colorido – salvo em casos de um documento com alguma cor sólida de fundo ou decorando uma parte. Chama a atenção receber um CV com um papel de gramatura mais alta e uma impressão bacana. No entanto, certamente, isso não é necessário, não será eliminatório, mas se bem explorado, pode ser um diferencial.

Formatos digitais

Na hora de salvar, opte sempre pelo formato pdf ao invés de doc ou ppt. E nada de nomes como “versão 3”, “Curriculum Vitae”, “Fulaninho de Tal 2”. Use CV+seu nome para intitular o arquivo, porque vai mostrar um senso de organização e facilitar a gestão de quem o recebe.

Revisão final

Depois de redigir, revise e faça pequenas adaptações ao mandar para diferentes empresas – talvez uma experiência seja mais valorizada em um lugar e mereça maior ênfase e destaque; em outros casos, talvez você precise dar outra cara ao seu Resumo, Objetivo ou dar uma mudada na parte de Competências e Habilidades ou na de Interesses, dependendo da oportunidade que a empresa está buscando. Boa sorte!