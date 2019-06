Muitas vagas: quatro certames com oportunidades

Marinha inscreve para Escola Naval

Estão abertas as inscrições do concurso da Marinha para admissão à Escola Naval, instituição de Ensino Superior instalada no Rio de Janeiro. São 31 vagas no total, sendo 19 oportunidades para homens e 12 para mulheres. Os candidatos devem possuir nível médio e idade entre 18 e 22 anos (em 1º de janeiro de 2020).

Os interessados em participar do certame devem efetuar o cadastro pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, pagando taxa de R$ 106. As provas objetivas estão previstas para a segunda quinzena de agosto (matemática e inglês) e a primeira quinzena de setembro (física, português e redação). As outras etapas da seleção abrangem inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica (AP) e verificação de documentos, e estão previstas para ocorrer entre outubro e novembro. O início do curso está marcado para 3 de fevereiro de 2020. De acordo com o edital do concurso da Marinha, os estudos têm duração de quatro anos, em regime de internato. Os recrutas são matriculados como aspirantes, com vencimentos de R$ 1.176. Após a formatura, já na graduação de segundo tenente, o salário sobe para R$ 7.490.

Prefeitura de Orós: concurso aberto até 9 de julho

A Prefeitura Municipal de Orós está com inscrições abertas para o concurso que vai selecionar 70 candidatos de níveis fundamental, médio e superior. As vagas estão distribuídas entre os cargos de nível fundamental (auxiliar de serviços gerais, cozinheira, agente administrativo e agente comunitário de saúde), nível médio e técnico (agente de trânsito categoria “A” e “D”, motorista categoria “D”, operador de máquinas pesadas, técnico agrícola, técnico de enfermagem, técnico em aquicultura, técnico em higiene dental, técnico em laboratório, técnico em meio ambiente e técnico em radiologia) e nível superior (assistente social, cirurgião--dentista, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista e psicólogo).

Os vencimentos ofertados vão de R$ 1.000 a R$ 9.179,95, para trabalhar de 24 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.universidadepatativa.com.br, mediante o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$80 (para os cargos de nível fundamental), R$ 100 (para os cargos de nível médio e técnico) e R$ 120 (para os cargos de nível superior).

UFC: vagas para cargos técnico-administrativos

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital do concurso para cargos de técnico-administrativos em educação, seleção que visa preencher 19 vagas de níveis técnico e superior. As inscrições serão recebidas entre os dias 10 e 14 de julho de 2019.

Para os candidatos com Ensino Médio e Técnico, há vagas para as funções de técnico em enfermagem (3 vagas), técnico em radiologia (1) e técnico de laboratório nas especialidades de eletrotécnica (1), laminação e corte de rocha (1), ensaios mecânicos (1), física (1), gestão da produção (1), microscopia eletrônica (1), refrigeração e climatização (1) e química (1). O salário inicial é de R$ 2.904,96. Para nível superior, há vagas para as carreiras de auditor (2), bibliotecário/documentalista (2), engenheiro mecânico (1) e médico na área de otorrinolaringologia (2). A remuneração é de R$ 4.638,66.

A taxa de inscrição custa R$ 90 (nível médio/técnico) e R$ 120 (formação superior). As inscrições poderão ser feitas pelo site http://www.ccv.ufc.br.

Unilab: editais para 23 vagas

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) divulgou dois editais para preenchimento de vagas para níveis médio, técnico e superior. A começar no dia 1° de agosto, as inscrições para o concurso destinado a candidatos do Ensino Médio seguem até o dia 11 do mesmo mês. Serão selecionadas 23 pessoas para o cargo de assistente em administração com lotação nos campi do Ceará.

Com jornada semanal de 40 horas, oferece vencimentos de R$ 2.904,96, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. As inscrições devem ser efetuadas por meio do site http://www.unilab.fcpc.ufc.br. A taxa custa R$ 90.

Candidatos a vagas de nível técnico e superior podem concorrer a uma das 19 vagas do edital nº 19/2019 para cargos técnico-administrativos. As vagas são para os cargos técnico de audiovisual, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico de laboratório e técnico em segurança do trabalho, de nível técnico, e para os cargos de administrador, arquivista, auditor, engenheiro de segurança do trabalho, médico, psicólogo e publicitário, de nível superior.

O vencimento é de R$ 2.446,96 para os cargos de nível técnico e de R$ 4.180,66 para os cargos de nível superior. A este valor será acrescido R$ 458, referente ao auxílio-alimentação. A jornada de trabalho semanal é de 20 horas para médico e de 40 horas para os demais cargos. As inscrições serão realizadas apenas via internet, através do endereço eletrônico www.unilab.fcpc.ufc.br, no período que vai de 2 a 11 de agosto de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de níveis técnico e de R$120 para os cargos de nível superior.

