Concurso: o perfil das bancas

Conhecer as particularidades das bancas examinadoras de concursos públicos é fundamental ara os candidatos que estão na corrida pela tão sonhada vaga de emprego público. Cada organizadora tem um estilo e um nível de dificuldade. Por isso, quanto mais familiarizado o concurseiro estiver, melhor será o seu desempenho. Conheça o perfil das principais bancas de concurso.

Preparação completa

Professores e especialistas em concursos públicos são unânimes quanto à necessidade de se conhecer bem o estilo de cada banca organizadora. Saber o perfil, a abordagem e como são construídas as questões faz toda a diferença na hora da prova, pois o candidato não será pego de surpresa. A dica é exercitar o cérebro resolvendo questões que caíram nas provas mais recentes. Observe quais são os critérios de avaliação de cada banca e as disciplinas recorrentes.

Existem dezenas de bancas examinadoras no Brasil que realizam provas nacionais, estaduais e municipais. Entre as principais estão Cespe, Esaf, Fundação Carlos Chagas (FCC), Cesgranrio e Fundação Getúlio Vargas (FGV). Conheça mais detalhes sobre o trabalho delas.

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe)

Uma das mais temidas e respeitadas, a banca da Cespe elabora provas de concursos como o do Banco do Brasil. A principal característica das provas dessa organizadora é que ela foge do padrão de múltipla escolha, no qual o candidato elege uma certa entre as cinco alternativas. No caso da Cespe, o que aterroriza os concurseiros é o fato de que se você marcar uma alternativa errada, vai anular uma correta. Ou seja, se chutar errado, vai anular uma resposta certa.

As questões são do tipo que contextualizam os assuntos e exigem interpretação. Decorar o conteúdo não é uma boa tática para essa prova, que traz um nível de complexidade e multidisciplinaridade maior nas avaliações. É uma prova mais cansativa, que requer controle emocional e boa gestão do tempo.

Escola de Administração Fazendária (Esaf)

Responsável pelos concursos da Fazenda, do Tesouro Nacional e da Receita Federal, a Escola de Administração Fazendária (Esaf ), vinculada ao Ministério da Fazenda, é conhecida ela complexidade de suas questões. Muitos a consideram a banca que realiza as provas mais difíceis, com avaliações extensas, que costumam deixar os candidatos esgotados.

As questões são de múltipla escolha, trazendo estudos de caso em direito e cobrança de letra a lei. Especialistas consideram a banca polêmica, pois utiliza temas em que não há consenso entre os doutrinadores. Por causa disso, os concursos acabam tendo alto volume de recursos.

Fundação Carlos Chagas (FCC)

Conhecida pelas questões do tipo "decoreba", a FCC tem um estilo de prova objetivo, com perguntas de múltipla escolha. Em geral, as questões fazem perguntas diretas sobre o conteúdo ou apresentam problemas e situações que finalizam com uma indagação.

Com grau de dificuldade de médio a elevado, as provas podem trazer "pegadinhas", como pedir ao candidato para assinalar a resposta incorreta da questão. Quem não estiver atento pode acabar perdendo o item. As provas de Direito e Português cobram conhecimento literal, por isso, a dica é treinar bastante e repetir os exercícios.

Cesgranrio

Com estilo semelhante às provas da Cespe, a Cesgranrio (sigla de Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio) é considerada uma banca metódica, que costuma separar as provas por matérias.

As questões não são longas, mas são claras e objetivas. Ela faz uso de imagens, gráficos, tirinhas e textos do jornal como parte do conteúdo a ser avaliado pelo candidato.

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Imprevisível. É como especialistas e concurseiros avaliam o estilo de prova da FGV. Isso porque ela não segue um padrão, depende mais do que é solicitado pelo órgão contratante.

Nas provas de Português, traz textos longos para interpretação e gramática. Nas provas de Direito, cobra casos práticos e questões multidisciplinares envolvendo texto de lei.