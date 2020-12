Xand Avião e Taty Girl anunciam lives de Natal

O sucesso das lives de forró irá repetir no Natal. Cantores do gênero nordestino divulgam especiais natalinos nas redes sociais. Taty Girl e o cantor Xand Avião realizarão diferentes transmissões para quem quer curtir o período em casa com a família.

"Vybbe de Natal" é o nome da live do cantor Xand Avião. A transmissão, que recebe o nome da nova produtora do comandante do Aviões, acontecerá pelo YouTube na madrugada do dia 25, à 00h30.

Já a forrozeira Taty Girl realiza transmissão no dia 24 do "Natal da Taty Girl", às 20h. Sucessos do projeto "Baú" devem compor o repertório da cantora, que realizará a live pelo YouTube.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



