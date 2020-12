Xand Avião canta 'Drama Latino dos Rádios' em feat do trio As Baías

Um mix de bolero, brega e forró. O feat de “Drama Latino dos Rádios” do trio As Baías revela Xand Avião romântico — não tão distante do que ele é como comandante do Aviões. Lançada nesta sexta-feira (11), a canção ganhou videoclipe colorido carregado de sofrência.

"Nunca tinha ouvido As Baias. Fiquei até um pouco triste comigo mesmo, pois escuto tudo todos os dias e procuro coisas novas para poder ouvir. Quando recebi o convite, prontamente fui nas plataformas digitais. Gostei muito do que ouvi", conta Xand Avião.



Raquel Virgínia, compositora de “Drama Latino dos Rádios”, revela que escreveu a letra no Largo da Batata (SP) — região com forte presença de nordestinos. Cercada por aquela ambientação, ela deixou o romantismo ascender na letra. "Quando eu apresentei para banda e a equipe, sempre foi uma expectativa que tivéssemos um cantor que desse esse ar de sofrência, esse ar do forró e do bolero. Fiquei batante empolgada quando a nossa assessora fez essa ponte e ele [Xand] aceitou".

O vocalista Rafael Acerbi aponta que o trio tem um olhar diferente para o Nordeste, inclusive em produções passadas do trio. "Não é a primeira vez que nos aventuramos na música nordestina, do forró, do xote. No nosso primeiro disco 'Mulher' gravamos a canção 'Esperança no Cafundó' que está dentro desse universo, bem fincada na tradição com zabumba, triângulo e sanfona. Na hora de produzir, a gente queria trazer também uma modernidade".

Assucena Assucena, nordestina de VItória da Conquista (BA), destaca que o termômetro para o sucesso do feat será contabilizado pelos dados das plataformas de streaming. "A pandemia mudou a relação como a gente consome e curti a música e entreteimrnto. Quando falamos de música popular, a arte e o entreteimento se misturam. Nesse sentido, esse consumo está sendo pela internet, pelas lives".

