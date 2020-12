Wesley Safadão grava música gospel em parceria com Casa Worship

O cantor Wesley Safadão gravou, nesta quarta- feira (9), a música “Deus tem Um Plano” com o fenômeno da música gospel nacional Casa Worship. Eles são conhecidos pelo sucesso “A Casa É Sua”. A produção foi gravada no estúdio KZA, em São Paulo. A composição é de autoria do compositor e cantor cearense Renno.

A música será lançada no dia 22 de dezembro com exclusividade na Deezer. Fã assumido de cantores e bandas evangélicas como Casa Worship, Gabriela Rocha, Diante do Trono e Preto no Branco, Wesley Safadão conta que escuta a todo momento músicas gospel.

"É uma questão de meditar e agradecer a Deus. A gente vive em um mundo e em um momento tão agitado e é a minha maneira de ficar mais tranquilo e com a mente mais aberta para várias situações é ouvindo música gospel. Escuto muito louvor, principalmente quando acordo. Fico uns 15, 30 minutos agradecendo a Deus e lembrando de tudo o que proporcionou. O que eu consegui conquistar com a minha família e equipe é muito mais do que eu sonhei", revelou o cearense.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:



