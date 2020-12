Thales Lessa lança o primeiro DVD da carreira

Nomedo por “Socialzinha do Lessa”, o primeiro projeto audiovisual do mineiro Thales Lessa é composto por 15 faixas, sendo três delas com participações especiais de Diego e Victor Hugo, Humberto e Ronaldo e o sertanejo Felipe Araújo. A produção deve ser lançada até o final de dezembro.

Conhecido por ter composições de sucesso nas vozes de grandes artistas, Thales Lessa aposta cada vez mais em seu talento como cantor, tendo mais este bônus a seu favor.

O DVD conta com músicas inéditas em uma apresentação com cenário intimista que surpreende pelo toque de simplicidade para marcar o momento especial da carreira de Thales Lessa. A produção musical do DVD é assinada por Marcos Buzzo, Júnior Mello e Marcelo Cheba. Direção geral é de Rafael Vannucci e com produção executiva de CSM.

Todas as músicas do DVD são composições do Lessa em colaboração de seus parceiros fiéis de composição. O artista segue carreira independente e acredita que levará sua verdade com este trabalho. A ideia é viajar o Brasil inteiro gravando novas “Socialzinhas” e fazendo esse show onde ele cantará sempre suas composições, músicas inéditas e fazendo aquele show pra cima que só ele sabe fazer.