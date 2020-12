Simaria divulga ensaio especial de final de ano ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel; veja fotos

Ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel, de 8 e 5 anos, Simaria realizou um lindo ensaio fotográfico, em casa. A cantora que retornou recentemente do México, onde gravou com Sebastian Yatra, ao lado de sua irmã Simone, explica as imagens como um momento de união para todos.

"Decidi fazer um ensaio com os meus filhos para representar este ano de 2020, que não está sendo fácil para ninguém, mas a união familiar foi o que nos alimentou e nos fez acreditar em dias melhores. Eu e meus filhos estamos ainda mais unidos, afinal são eles que dão a minha força. Que 2021 tenhamos muita saúde, segurança, abraços apertados e muitos shows para animar ainda mais a vida das pessoas", declara Simaria.



Veja ensaio:



Legenda: Giovanna, 8 anos, filha mais velha de Simaria Foto: Leo Franco/Divulgação Legenda: Pawel, 5 anos, filho mais novo de Simaria Foto: Leo Franco/Divulgação

As coleguinhas seguem divulgando o DVD “Debaixo do meu telhado” e comemoram mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, além de figurarem entre as Top 50 do Spotify com o hit “ Foi Pá Pum”.