Sanfoneiros cearenses lamentam morte de Zé Calixto

O sanfoneiro Zé Calixto faleceu, neste domingo (13), e o forró perdeu um dos nomes que guardava a memória da sanfona de oito baixos. Os cearenses Waldonys e Nonato Lima avaliam a partida do paraibano como uma grande perda para o gênero nordestino. O instrumentista sofria de Alzheimer há alguns anos e teria morrido por complicações em decorrência da doença.

A sanfona de oito baixos é dividida em baixo, fole e teclado com 21 teclas. Cada tecla faz um som diferente quando o fole abre e fecha, ou seja, são 42 sons ao todo. As teclas do baixo têm que ser tocadas na hora certa, em harmonia com as do teclado. Para a maioria dos instrumentistas é preciso muita sabedoria para administrar o instrumento.



O sanfoneiro Waldonys lembra da seriedade de Zé Calixto no palco. Ele também avalia que o paraibano foi um dos poucos nomes a preservar o uso da sanfona de oito baixos até os dias de hoje. "É um instrumento que vai ficando no esquecimento do povo., Graças a ele e a família o uso desse isntrumento permanece em 2020. Perdemos um grande representante do forró".

Waldonys tem ainda na memória o último encontro com Zé Calixto. "Acho que vai nos 10 anos que nos encontramos. Ele sempre vinha para Fortaleza. Ele andava lá casa. De todos os sanfoneiros de oito baixos, com respeitos aos demais, ele foi o melhor".

Da nova geração de sanfoneiros, o cearense Nonato Lima, 30, chegou a tocar com Zé Calixto em 2012. "Encontrei em uma turnê que fiz com Dominguinhos. Ele é um Dominguinhos dos oito baixos para mim. Toda sanfoneiro toca 'Escadaria' por conta dele. Ele não é o dono da música, mas popularizou".

Radicado em Fortaleza, o paulista Chambinho do Acordeon, intérprete de Luiz Gonzaga no cinema, diz reverenciar e guardar com boas lembranças o trabalho do amigo paraibano. "Estivemos juntos na Feira de São Cristóvão em 2018. Ele já com a saúde frágil, mas presente no evento de forró na feira, ocasião em que ele foi homenageado. Seu legado com certeza, suas composições e releituras serão sempre admiradas. Foi um grande solista".

