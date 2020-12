Rogerinho grava DVD com participações de Psirico e Wallas Arrais

O cearense Rogerinho acaba de gravar o primeiro DVD da carreira. Em São Paulo, o cantor teve produção assinada pela California Media House, Hit Lad e filmagem no FitDance Space. Participaram do repertório, os cantores Márcio Victor do Psirico, Wallas Arrais, Mc Leleto e Mc Marks. Para que tudo ocorresse de forma segura, a equipe de gravação seguiu todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) contra a proliferação do coronavirus.

“Decidi gravar esse novo trabalho uma semana antes de vir para São Paulo. Foi uma loucura, mas tinha certeza que iria dar certo. No repertório temos oito músicas inéditas, com algumas composições minhas e outras dos meus parceiros. Já estou ansioso para poder compartilhar com meus fãs o resultado deste DVD”, explica Rogerinho.

Legenda: O baiano Márcio Victor do Psirico também participou da produção Foto: Divulgação

Nascido em Sobral, começou a cantar aos 13 anos e, depois de cinco anos, viu o nome dele chegar ao topo dos principais rankings musicais. Hoje, aos 20, soma uma vasta lista de grandes parcerias e credibilidade na indústria fonográfica. A chamada "Bregadeira Romântica" é o ritmo de atuação do cearense.

Atualmente Rogerinho divulga o EP “Ame e Sofra”, com clipe da música “Só Você” — em parceria com os cantores Léo Santana e Kevinho — e também outros singles com participações especiais: “Você Já Teve Chance” ao lado de Ana Catarina, “Só Botatão” com Felipe Original e “Ei Boy” com feat de MC Japa. A soma de público nas redes é de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas de 60 milhões de views no YouTube e 4º lugar nas mais tocadas do Brasil.

