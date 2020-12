Retrospectiva: cinco músicas 'chicletes' de 2020; vote na melhor

Do funk ao forró, o ano de 2020 foi marcado por músicas "chicletes" — aquelas que grudam na mente e não saem da boca. "Ôh, Rita, volta, desgramada! Volta, Rita, que eu perdoo a facada", "Investe em mim, aposta tudo em mim" e "Letícia, Letícia, para onde você vai com aquele moto-taxista" foram algumas dessas canções.

Selecionamos cinco produções que marcaram os fãs e as redes sociais em 2020. Não esqueça de deixar seu voto no final da matéria.

"Rita" - Tierry

"Investe em Mim" - Jonas Esticado

A canção ganhou faixa no DVD “Acertou na Mosca”, gravado em Goiânia. No mês de outubro, "Rita" alcançou resultados incríveis em importantes playlists nas plataformas digitais, como é o caso da “50 virais do Brasil” do Spotify. A letra de Tierry ficou na 20ª posição. Com rimas e trocadilhos, a canção fala de uma traição — base para boa parte das composições do baiano.

"Novo Normal" - Dennis, Don Juan e Jon Ferreira

O cearense Jonas Esticado lançou "Investe em Mim" em dezembro de 2019, mas a música só virou um sucesso na pandemia, depois de cair no gosto de Andressa Suita e Gusttavo Lima. O hit teve boa execução nas rádios. Na semana de 13 a 19 de setembro, a letra foi a 17ª faixa mais tocada nas principais emissoras do Brasil, segundo monitoramento da empresa Crowley. A composição também ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil. A letra é dos compositores Bruno Caliman, Dill Meireles e Wesley Santos.

"Só Você" - Rogerinho

Figura conhecida nas playlists de funk, Dennis lançou “Novo Normal” em outubro deste ano. A composição trata de um relacionamento com estrofes trabalhadas na repetição. "O nosso novo normal é vrau, é vrau e tchau" anima quem escuta a música. O clipe da canção ganhou a internet por ter participação de um corpo de ballet inclusivo, incluindo ainda os influenciadores digitais Yarley e Pequena Lo.

"Letícia" - Zé Vaqueiro

Cantor que dá voz ao hit “Só Você”, o cantor já regravou a canção com parceria do gigante Léo Santana e Kevinho. A música é uma regração e estorou durante a pandemia. A composição trata de um casal durante um encontro. No YouTube, a canção alcança mais de 40 milhões de play. A letra é de autoria dos compositores Vinicius Amaral, Erico Musicas e Iago Oliveira.

Principal sucesso do álbum “O Original”, a música “Letícia”, do cantor Zé Vaqueiro, se tornou o segundo clipe mais reproduzido no Youtube Brasil. Com mais de 107 milhões de visualizações na plataforma, a música é um dos recentes hits do cantor, que conta com clipe gravado em Fortaleza (CE), no mês de outubro. A letra é dos compositores Jota Reis, Samir Trindade, Saymon Marques e Duguinho.Os nomes selecionados em cada categoria foram baseados em levantamentos nas plataformas de streaming, inovação musical e repercussão nas redes sociais. As enquetes ficarão disponíveis para votação até o dia 3 de janeiro. Durante o mês de dezembro você acompanha, também, matérias com retrospectivas das categorias citadas.